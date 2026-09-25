El gobierno de Catalá sobre Badenas: "Presunción de inocencia, respeto a la justicia y máxima colaboración"

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, observa al portavoz de Vox, Juanma Badenas, durante un acto en el ayuntamiento de la ciudad. Imagen de archivo. - EDUARDO MANZANA/EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, ha expresado este viernes, tras conocerse que un juzgado de la ciudad ha citado a declarar como investigado al edil de esta última formación en el consistorio y miembro de este ejecutivo local Juanma Badenas a raíz de la denuncia que interpuso contra él el Sindicat d'Estudiants por "allanar" su sede, su defensa de "la presunción de inocencia", su "respeto a la justicia" y su "máxima colaboración".

Así lo ha indicado el concejal portavoz del gobierno municipal y portavoz del PP en esta corporación, Juan Carlos Caballero, preguntado por esa investigación a Badenas durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la Junta de Gobierno Local.

"Nosotros nos hemos enterado a través de los medios de comunicación" de esa noticia, ha precisado Caballero, que ha agregado que tanto "en este caso" como en "otros", el gobierno de la capital valenciana apela a la "presunción de inocencia", al "respecto a la justicia" y muestra "máxima colaboración". También ha mostrado respecto a "los tiempos judiciales".

"En este caso y en otros casos, siempre hemos dicho lo mismo: nosotros abogamos por la presunción de inocencia, por el respeto a la justicia y la máxima colaboración", ha expuesto el portavoz. "Por tanto, a este respecto lo que puedo decir es que nosotros creemos en la presunción de inocencia y respetamos los tiempos judiciales", ha añadido Juan Carlos Caballero.