El gobierno de Catalá critica que ayuntamientos y entidades paguen "la improvisación" de Sánchez en la regularización

Imagen de colas junto al Ayuntamiento de València coincidiendo con el arranque del nuevo proceso de regularización de inmigrantes. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal portavoz del equipo de gobierno en la ciudad de València y del PP en su consistorio, Juan Carlos Caballero, ha criticado este viernes que "los ayuntamientos y las entidades" sean los que están "pagando la improvisación" y "la falta de planificación" del Gobierno central, presidido por el socialista Pedro Sánchez, en el proceso de "regularización masiva de inmigrantes".

Caballero, que se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local celebrada esta jornada en la capital valenciana, ha afirmado que eso "está teniendo consecuencias no solo en el Ayuntamiento de València" sino "en todos los municipios, en todos los ayuntamientos de España" y "también en las entidades colaboradoras, en aquellas que están acreditadas para colaborar" en esta tramitación.

"Está provocando colas en las calles, en los servicios del padrón, en los servicios de registro, en los servicios sociales, en los consulados, en los sedes de Extranjería y también en las entidades, que están denunciando que no tienen personal y recursos suficientes para poder atender el aluvión de personas que quieren optar a este proceso de regularización masiva", ha expuesto el portavoz municipal.

Juan Carlos Caballero ha exigido que el Gobierno de España "asuma su responsabilidad" y ha lamentado el "colapso". "Somos nosotros los que estamos asumiéndolo sin ningún tipo de información, de reunión previa, de ayuda" por parte del Ejecutivo central, ha agregado. En esta línea, ha lamentado que se esté "derivando toda esa presión" y "responsabilidad" a los ayuntamientos sin dotarlos de personal, de recursos o de información para poder atender este proceso de regularización" y a "las entidades colaboradoras".

"Debería ser el Gobierno de España el que asumiese la coordinación de toda aquella documentación necesaria para hacer esos trámites de regularización extraordinaria", ha añadido el edil. Tras ello y "de manera contundente" ha exigido al Ejecutivo central que "sean las delegaciones del Gobierno y las sedes de Extranjería las que coordinen toda la documentación necesaria para poder optar a esa regularización".

Caballero ha mostrado la disposición del consistorio valenciano y de "todos los ayuntamientos" a colaborar. "Estaremos detrás ayudando, aportando todo aquello que necesiten. Pero lo que no pueden hacer es derivarnos toda la responsabilidad y mandarnos un aluvión a nuestros servicios, que están colapsando, sin ningún tipo de ayuda, financiación, aportación de recursos" y "personal para poder atender a todas las personas" para que estén "cómodas".

El portavoz del ejecutivo que lidera María José Catalá (PP) y forman PP y Vox, ha agregado que a las personas inmigrantes que optan a regularizar su situación se les está enviando "de un sitio a otro" cuando todo se "podría coordinar perfectamente" desde "el Gobierno de España a través de sus sedes de Extranjería". "Que asuma su responsabilidad, que coordine toda la documentación necesaria, para optar a este proceso", ha apostillado.

Caballero ha censurado también que "ayuntamientos pequeños, que quizá no tengan el músculo que tiene el de València, digan que no hacen" trámites como "los empadronamientos especiales" e indiquen a las personas "que vayan a probar suerte" al consistorio de la capital valenciana.

"Todo esto son consecuencias de la política migratoria que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, haciendo recaer sobre los ayuntamientos la responsabilidad de todos los trámites y todas las ocurrencias sin hablar con los servicios sociales y los técnicos municipales correspondientes", ha agregado, además de rechazar entrar "en una guerra innecesaria entre ayuntamientos".

"ESCENARIO DE CAOS EVITABLE"

Desde la oposición en el consistorio de la capital valenciana, Compromís ha criticado el "colapso" y la "desorganización" registrada en esta ciudad con la regularización de personas migrantes y ha considerado que "evidencia la falta de previsión del gobierno de Catalá". Así, ha remarcado que aquí ese proceso ha arrancado "con colas, desinformación y sin coordinación con las entidades sociales".

Compromís ha considerado que este "escenario de caos" era "perfectamente evitable". "La falta de planificación, de recursos y de coordinación con el tejido asociativo ha provocado colapsos desde el primer día, con colas desde primera hora de la mañana y servicios municipales desbordados", ha aseverado.

La edil de esta formación Lucía Beamud ha manifestado que "era imprescindible anticiparse y reforzar los recursos municipales con tiempo" para atender este proceso. La concejala ha remarcado que

"en el Consejo de Inmigración celebrado el pasado 10 de marzo", tanto su partido como las entidades sociales "ya reclamaron la convocatoria urgente de la comisión permanente para coordinar el dispositivo, así como una campaña informativa clara para evitar confusiones y posibles estafas".

Beamud ha lamentado que "nada de esto se ha producido" y ha señalado que este viernes se han registrado "colas desde las 7.30 horas en los registros municipales y situaciones de saturación en juntas de distrito".

Igualmente, ha destacado que "no se ha convocado la comisión de coordinación con las entidades del tercer sector, ni reforzado el personal de los registros ni de los centros municipales de servicios sociales y del CAI". Ha precisado que "se ha eliminado la única plaza jurídica existente en este servicio".

"Estamos ante un caos que no es fruto de la improvisación, sino de la desidia y la falta de voluntad política. El gobierno municipal ha ignorado deliberadamente las advertencias de las entidades y ha dejado desatendidas a miles de personas que necesitan estos trámites para regularizar su situación", ha dicho.

Lucía Beamud ha asegurado que "el problema va más allá de la gestión administrativa". La edil ha comentado que este proceso afecta a "personas que viven y trabajan en la ciudad desde hace años" y que "siguen sin derechos básicos y expuestas a situaciones de precariedad y discriminación", tras lo que ha apuntado que "el Ayuntamiento no puede darles la espalda en un momento clave como este".

"LÍNEA POLÍTICA"

"Estamos hablando de derechos, de dignidad y de convivencia", ha subrayado, a la vez que ha lamentado la "línea política de desatención hacia las personas migrantes".

Compromís ha reclamado "una actuación inmediata para reconducir la situación, reforzar los servicios municipales y coordinarse con las entidades sociales". "Cuando no se planifica y no se ponen recursos, el resultado es el que estamos viendo: colapso, desinformación y personas vulnerables abandonadas a su suerte", ha apostillado Beamud.