El Gobierno cifra en 7.862 millones de euros las ayudas abonadas por la dana

Archivo - Imagen del histórico puente de Quart de Poblet tras la dana - AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET - Archivo

VALÈNCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central ha cifrado en 7.862.597.491 euros el importe abonada en ayudas y subvenciones por la dana del 29 de octubre a fecha de este lunes, con 360.362 subvenciones concedidas a personas y entidades afectadas, según su última actualización de datos.

El Ejecutivo central ha indicado que los recursos movilizados ascienden a 16.600 millones de euros y, de estos, se han empleado hasta el 6 de abril 9.410.293.089 euros.

En concreto, el importe abonado en ayudas y subvenciones es de 7.862.597.491 euros, el importe financiado o avalado se eleva a 801.048.711 euros y el importe ejecutado en actuaciones directas es de 746.646.887 euros.

El Consorcio de compensación de seguros ha registrado 251.301 solicitudes, ha tramidado 249.521 y ha abonado indemnizaciones por un valor de 4.397.291.594 euros. Del total de solicitudes registradas, ya se han gestionado el 99,3%. Se han realizado más de 132.000 pagos por vehículos y más de 62.000 pagos por viviendas.

Dentro de las actuaciones directas ejecutadas, se han ejecutado obras para la recuperación de cauces e infraestructuras por valor de 135.195.868 euros. Hay obras de emergencia declaradas por 268.207.148 euros, de las que 237.427.000 euros se corresponden a la demarcación del Júcar.

El Gobierno cifra en 400 las actuaciones ya ejecutadas en cauces e infraestructuras hidráulicas, 252 las que están en ejecución y 98 las que están planificadas para ejecución inmediata.

Además, se han ejecutado actuaciones en carreteras por valor de 152.889.344 euros, obras en infraestructuras estatales de Adif por 188.131-515 euros y se han ejecutado 10.941.791 euros en otras infraestructuras de Adif.

El Gobierno recuerda que todos los tramos de la Red de Carreteras del Estado afectados (160 km) están abiertos al tráfico y se han recuperado todas las conexiones ferroviarias, excepto el tramo Buñol-Utiel de la línea C3 de Cercanías, que mantiene un plan alternativo de transporte por autobús.