El Gobierno declara los Moros y Cristianos de Elda (Alicante) como Fiesta de Interés Turístico Internacional

Moros y Cristianos de Elda (Alicante) - MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

ALICANTE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado los Moros y Cristianos de Elda (Alicante) como Fiesta de Interés Turístico Internacional, en reconocimiento "a su antigüedad, su continuidad en el tiempo, su valor cultural, su alcance como atractivo turístico, la originalidad y diversidad de los actos que la componen y el arraigo de la fiesta en la localidad".

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, ha resuelto favorablemente la concesión de esta distinción y ha agradecido a toda la ciudadanía del municipio su "implicación" en "una celebración única que atrae cada año a miles de visitantes para vivir en primera persona unos actos emocionantes que son buena muestra de la riqueza cultural que hay" en España.

Con esta declaración, los Moros y Cristianos de Elda se convierten en la 16 Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Comunitat Valenciana y en la número 89 en el conjunto del país, según ha detallado el Ministerio de Industria y Turismo este jueves en un comunicado.

La administración central ha recalcado que "Elda ha consolidado estas fiestas como uno de los acontecimientos más destacados" de la Comunitat Valenciana. Así, ha apuntado que "sus orígenes se remontan al siglo XIX, cuando surgieron como evolución de antiguas milicias locales que rendían honores al patrón mediante salvas de arcabucería". Tras desaparecer a finales de ese siglo, las celebraciones resurgieron en 1944 y han crecido hasta convertirse "en una fiesta multitudinaria y de gran relevancia".

De hecho, cuenta con más de 7.000 participantes en sus nueve comparsas, alguna de ellas con más de 1.000 personas en sus filas. El bando cristiano cuenta con cinco comparsas, como son las de Estudiantes, Cristianos, Contrabandistas, Piratas y Zíngaros, mientras que el bando contrario cuenta con cuatro: Marroquíes, Realistas, Musulmanes y Huestes del Cadí. En esta celebración, más de la mitad de las componentes de las diferentes comparsas son mujeres.

DURAN CINCO DÍAS Y SE CELEBRAN EN JUNIO

El Ministerio ha explicado que estas fiestas se desarrollan durante cinco días, en torno al primer domingo de junio, e incluyen eventos "tan destacados" como la Entrada de Bandas, el Desfile Infantil y las Entradas Mora y Cristiana, así como Las Embajadas y los alardos de arcabucería o los actos en honor a San Antón.

Uno de los momentos "más significativos" son las Embajadas, representaciones teatrales basadas en obras escritas en verso con un carácter épico y declamatorio del siglo XIX que simbolizan el enfrentamiento entre moros y cristianos, acompañadas en la actualidad por textos divulgativos sobre la historia local.

"La música festera constituye otro de los pilares fundamentales del evento", ha resaltado el Ministerio, que ha abundado en que el Certamen de Música Festera de la ciudad este año ha alcanzado su 38 edición y se ha consolidado "como el más longevo de los que se celebran de su género". También ha precisado que cada comparsa cuenta con composiciones propias, algo que ha enmarcado en "un valioso patrimonio musical que acompaña todos los actos".

Además de su "riqueza cultural", las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda destacan, según la administración central, "por su ambiente abierto, participativo y acogedor". "Durante estos días, las calles se llenan de vida con desfiles, verbenas y los tradicionales cuartelillos, espacios donde festeros y visitantes comparten hospitalidad, música y convivencia", ha agregado.