El Gobierno destaca 6.000 millones aportados tras la dana e insta a Mazón a "reconocer el esfuerzo de administraciones"

"Mal vamos si los políticos cuestionan lo que dicen y firman los funcionarios públicos", señala el ministro Torres

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el Ejecutivo central ha "movilizado y transferido" 6.000 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana y ha considerado que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, lo que debe hacer es "reconocer el esfuerzo que están haciendo administraciones como el Gobierno de España".

Así lo ha manifestado en Alaquàs (Valencia) el ministro, que este miércoles visita varias poblaciones afectadas por la barrancada del 29 de octubre de 2024.

A Torres se le ha preguntado por las declaraciones realizadas por Carlos Mazón en el Debate de Política General, donde aseveró que la Generalitat ha tenido que hacer frente a la reconstrucción "a pulmón", sin el apoyo del Gobierno de España, al que afeó el retraso en la concesión de ayudas. "No ha pagado aún al 83% de las familias, 36.000 no han recibido ni un solo euro", dijo.

Al respecto, Ángel Víctor Torres ha enfatizado que "el Gobierno de España, a través de los distintos ministerios, incluso con hitos como adelantar los fondos del Ministerio del Interior, las asignaciones directas desde el Ministerio de Hacienda, los 1.745 millones que he expuesto por parte del Ministerio de Política Territorial, ya ha movilizado y transferido 6.000 millones de euros".

"Por tanto, --ha expuesto-- no sé de dónde sacan sus números, en este caso el presidente de la Generalitat, que lo que debe hacer, entiendo que es lo que procede, es reconocer el esfuerzo que están haciendo administraciones como el Gobierno de España". "Y no lo digo yo, lo dicen los funcionarios, que son los que dan fe pública de las transferencias que hacen las administraciones locales, las autonómicas, las insulares y también la de la Administración General del Estado", ha remarcado.

El ministro ha agregado que cada vez que se desarrolla una Comisión Interministerial sobre la dana --"y eso está expuesto en transparencia para que lo vea cualquier ciudadano", ha apuntado-- "ahí están las partidas ya transferidas, ya trasladadas, porque así lo ponen en un papel los funcionarios públicos". Y ha considerado en este sentido que "mal vamos si los responsables públicos, los políticos, cuestionan lo que dicen y firman los funcionarios públicos".

Durante esta jornada de trabajo en la Comunitat, Torres ha visitado Paiporta y Alaquàs y, posteriormente, se traslada a Sedaví para ver el comienzo de las obras que, encargadas a Tragsa, ya han comenzado de la partida del Ministerio de Política Territorial, dotada con 1.745 millones para infraestructuras municipales. El "cien por cien" de las obras y de la cuantía es aportada por el Gobierno de España y por el Ministerio de Política Territorial, ha apostillado.

"Hoy es un día para ver cómo caminan las cosas, también para recoger las aportaciones de los alcaldes y las alcaldesas con respecto a estos fondos de 1.745 millones de euros y dar cuenta del trabajo realizado durante todo este tiempo, como saben, junto a la delegada del gobierno, junto al secretario de Estado y el resto del gobierno y los alcaldes pertinentes, con la Comisión Interministerial de la dana", ha comentado.

El ministro ha cifrado, hasta este momento, en "más de 6.000 millones de euros los que se han ejecutado y trasladado a la Comunitat Valenciana y que seguiremos aportando, lógicamente, desde el Gobierno de España, 6.000 millones más todo aquello que también viene de otras administraciones".

Ha puesto como ejemplo que, en Paiporta, uno de los municipios más dañados y con más personas fallecidas, desde la administración central han llegado más de 700 millones de euros.

"EL CAMINO A SEGUIR"

"Y ese es el camino a seguir, cuando estamos ya muy cerca del primer aniversario del dramático 29 de octubre 2024, seguiremos del Gobierno España trabajando para mejorar la situación de la Comunitat Valenciana y aliviar en lo posible desde las administraciones públicas el dolor de tantas familias", ha remarcado.

Cuando se le ha manifestado que los primeros ediles reclaman más rapidez y si se puede dar un plazo para la reconstrucción total, Torres ha contestado que "la celeridad ha sido tal que ya hemos ingresado los 1.745 millones de euros que están en todos los municipios a través de sus cajas únicas, lo que significa algo que no tiene precedentes".

Aquí ha recordado que, "hasta ahora, la partida que asumía el Gobierno de España era el 50%", como en Lorca o La Palma, mientras el otro 50% eran aportada por las administraciones locales.

"En el caso de la Comunitat Valenciana hemos hecho un esfuerzo suplementario y es poner el 100% de esos fondos, ya se han transferido, ya están en disposición de los ayuntamientos y se ha ofrecido una herramienta fundamental, que es utilizar a Tragsa. Estamos hablando de más de 200 millones de euros que ya están cerrados en ejecución, cerca de 400 que serán más en los próximos días, junto a las obras que hacen los ayuntamientos que sacan a concurrencia competitiva", ha enumerado.

El representante de la administración central ha afirmado que viene "para ayudar": "Todo aquello que nosotros podamos hoy recibir de esas aportaciones de los alcaldes y alcaldesas, municipios más grandes, más pequeños, medianos, las vamos a tener en cuenta, tanto en lo que es la ejecución de las obras, los plazos y también los mecanismos administrativos".

Además, ha resaltado el papel de Tragsa, que se encuentra a disposición de los ayuntamientos y que durante los meses de la "reconstrucción punta" había 2.000 personas más en la Comunitat Valenciana trabajando, mientras que hoy son 1.000 personas más controladas a través de esa entidad pública.

"Lógicamente, si han decidido hacer las obras con sus recursos propios, los ritmos lógicamente los marcan las administraciones locales, también en eso los queremos ayudar, les queremos dar la máxima colaboración", ha concluido.