El Gobierno ha destinado casi 46 millones de fondos Next Generation a Castellón para destinos turísticos

Visita de Antonio García Valls a Nules - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CASTELLÓ 15 Jun. (EUROPA PRESS) - -

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria y Turismo, ha destinado 45,86 millones de euros de los fondos Next Generation para impulsar la transformación y la sostenibilidad turística en la provincia de Castellón. Los fondos, gestionados por el Ministerio de Industria y Turismo a través de dos planes turísticos, han ido destinados a un total de 16 municipios de la provincia además de al Patronato Provincial de Turismo Costa Azahar, la Mancomunitat Espadà-Millars, la Mancomunitat Alt Maestrat y la Associació Intermunicipal Municipis de Penyagolosa.

Esta inyección de dinero público se ha materializado a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y del Programa de Mejora de la Competitividad y Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, con 24,64 y 21,22 millones de euros respectivamente.

Dentro de este último plan, se enmarcan las obras de rehabilitación, excavación, consolidación y puesta en valor de la Vila Romana de Benicató y creación del Centro de Interpretación en el municipio de Nules, un proyecto que encara la recta final y que este lunes ha visitado la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, junto al alcalde de Nules, David García. Se trata de una actuación que ha contado con 2,96 millones de euros de fondos europeos adjudicados por el Ministerio de Turismo e Industria.

García Valls ha puesto en valor esta línea de ayudas "gracias a la cual municipios como el de Nules han podido dar respuesta a necesidades de financiación para ejecutar proyectos de rehabilitación y mantenimiento de su patrimonio histórico con el fin de impulsar el turismo local", ha dicho. "A través de estos fondos, ayudamos a potenciar y mejorar la competitividad de enclaves turísticos, culturales e históricos a nivel local, incidiendo en el potencial de otros atractivos que van más allá del modelo tradicional de sol y playa", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que "la recuperación de la Vila Romana de Benicató es un claro ejemplo de cómo los fondos europeos y el Gobierno de España están ayudando a los municipios a proteger su patrimonio y a convertirlo en oportunidades de futuro". "Proyectos como este de Nules visibilizan la importancia de los fondos europeos y cómo su aterrizaje en la provincia está permitiendo poner el valor un patrimonio que, posiblemente, no hubiera sido posible sin esta ayuda", ha apuntado.

Los casi tres millones de euros destinados a Nules se incluyen en la convocatoria de 2022 de este plan, que también ha beneficiado a Segorbe (2,25 millones), Sant Mateu (2,96 millones), Jérica (920.000 euros), Culla (1,28 millones), La Vall d'Uixó (2,58 millones), Cervera del Maestre (2,40 millones), Almassora (2,90 millones) y Onda (2,96 millones).

SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

Por otro lado, la Secretaría de Estado de Turismo ha aprobado catorce proyectos para la provincia en las convocatorias extraordinarias de 2021, 2022 y 2023, y en la ordinaria de 2021, de los Plantes de Sostenibilidad Turística en Destino, que suman 24,64 millones de euros de fondos Next Generation.

Los beneficiarios de estas actuaciones han sido los ayuntamientos de Peñíscola, Alcalà de Xivert-Alcossebre, Oropesa del Mar, Morella, Castelló, Benicàssim, la Vall d'Uixó, Vinaròs, Montanejos; así como el Patronato Provincial de Turismo Costa Azahar de Castellón, la Mancomunidad Espadán Mijares y la Mancomunitat Alt Maestrat, y la Asociación Intermunicipal Municipios de Penyagolosa.

"El Gobierno de España cumple con la provincia de Castellón también en materia turística, aprobando y destinando fondos europeos a Entidades Locales para apoyar la transformación de los destinos turísticos hacia destinos más sostenibles medioambientalmente, pero también socioeconómicamente y territorialmente", ha apuntado García Valls.