Archivo - Quitanieves trabajando - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El plan de vialidad invernal para la Red de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana durante la campaña invernal 2026-2027 cuenta con 59 máquinas quitanieves, 6.785 toneladas de sal y 1.053.00 litros de salmuera.

Por provincias, Valencia dispone de 26 máquinas quitanieves, 4.300 toneladas de sal y 670.000 litros de salmuera; Castellón, 18 máquinas quitanieves, 1.245 toneladas de sal y 155.000 litros de salmuera; y Alicante, 15 quitanieves, 1.240 toneladas de sal y 228.000 litros de salmuera, ha detallado la Delegación de Gobierno en un comunicado.

La Guardia Civil de Tráfico tiene preparados los dispositivos para regular la circulación, establecer cortes o restricciones; y la UME, sus efectivos y equipos para, si fuera requerida en caso de emergencia, intervenir.

El objetivo de este plan es garantizar el mantenimiento de la vialidad, los niveles de servicio y de seguridad en la Red de Carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana ante fenómenos meteorológicos adversos, como son las nevadas o las heladas.

Las principales actuaciones que se llevan a cabo en este marco son la prevención de formación de placas de hielo sobre calzadas cuando se esperen heladas, mediante el extendido de fundentes (sal y salmuera); la información a los usuarios de las carreteras de cualquier incidencia con la suficiente antelación; y la retirada de nieve, "minimizando las perturbaciones al tráfico".

PLANIFICACIÓN Y ANTICIPACIÓN

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha destacado la importancia de la coordinación entre los diferentes organismos implicados (Demarcación de Carreteras, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Unidad Militar de Emergencias, DGT, la Unidad de Protección Civil, AEMET, Cruz Roja, y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias). "Junto a la planificación y anticipación, es la clave para minimizar las afecciones en las carreteras", ha valorado.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, ha presentado la nueva campaña 2026-2027 del dispositivo especial de vialidad invernal, que estará operativa, de manera general, hasta el 30 de abril de 2027.

La campaña cuenta a nivel nacional con un presupuesto total de 72,9 millones de euros y tiene como objetivo mantener los 26.564 kilómetros de carreteras, autovías y autopistas de la Red de Carreteras del Estado en las mejores condiciones posibles de seguridad, confortabilidad y fluidez cuando estas se ven afectadas por problemas de nieve y hielo.