El Gobierno de España subraya que ha invertido en Algemesí más de 508 millones de euros

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha recalcado que ha invertido hasta el momento en Algemesí más de 508.401.000 euros entre ayudas directas, subvenciones y obras ejecutadas directamente por la Administración General del Estado. Por su parte, el Ministerio de Política Territorial, a través de la Orden TMD/101/2025 concedió 1.745 millones de euros, abonados por anticipado, a 78 entidades locales --77 ayuntamientos y la Diputación Provincial de Valencia-- para financiar la reparación y reconstrucción de infraestructuras y servicios afectados por la dana, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

La comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción, Zulima Pérez, ha mantenido este martes un encuentro en Algemesí (Valencia) con el alcalde de la ciudad, José Javier Sanchis, miembros de la corporación y técnicos municipales con los que ha analizado la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024.

En el caso de Algemesí, la cantidad otorgada fue de 127.709.035 euros. El pasado sábado se publicó una nueva orden que "amplía y flexibiliza" las ayudas ya concedidas, permitiendo a las entidades locales no solo reparar los daños sufridos, sino también "mejorar, ampliar y adaptar" sus infraestructuras para proteger a la ciudadanía frente a nuevas inundaciones.

La comisionada ha manifestado que "esta nueva orden permitirá que se aprueben actuaciones que no tenían plena cabida en la normativa anterior", como es el caso de la adecuación del desagüe de aguas pluviales desde el sistema unitario de colectores de la Avenida Bernat Guinovart.

Sobre estas obras, la comisionada ha señalado que "es una actuación importantísima para Algemesí que favorecerá la protección a la población". Según ha explicado Zulima Pérez, las actuaciones en los colectores de la Avenida Bernat Guinovart evitarán que se produzcan nuevos desbordamientos en el sistema unitario de colectores ante episodios de lluvia fuertes.

Las obras contemplan la ejecución de un tanque anticontaminación de 16.000 m3; el aumento de la capacidad de desagüe del sistema de colectores y un conjunto de infraestructuras para laminar los caudales de vertido mediante bombeo al río Magro. Esta obra es "la mayor actuación" financiada por el Ministerio de Política Territorial y asciende hasta casi 44 millones de euros. La comisionada ha subrayado que "es necesario repensar las ciudades y hacerlo desde la óptica de la resiliencia".

"Debemos preparar nuestras ciudades frente a las consecuencias del cambio climático", ha incidido y ha añadido: "El Gobierno de España está financiando la reconstrucción, pero no podemos reconstruir de la misma manera".

"MÁS COORDINACIÓN Y MEJOR SEGUIMIENTO"

Por otro lado, Zulima Pérez ha manifestado que "desde el Comisionado Especial para la reparación y reconstrucción de los daños provocados por la dana se ha asumido las competencias de gestión, seguimiento y control de las subvenciones del Ministerio de Política Territorial para la reconstrucción y reparación de infraestructuras municipales de los daños provocados por la dana", que hasta ahora desempeñaba la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.

Este refuerzo "permitirá agilizar la ejecución de las actuaciones, mejorar el acompañamiento a los ayuntamientos y garantizar un control más eficaz de unas inversiones clave para la recuperación de los territorios afectados", ha dicho la comisionada.

OTRAS ACTUACIONES EN ALGEMESÍ

Además de los 127.709.035 euros del Ministerio de Política Territorial, Algemesí ha recibido, entre otros, más de 14 millones de euros en ayudas para el sector agrario. También se han concluido los trabajos de retirada de elementos obstructivos del cauce del Magro y se está finalizando la obra de reconstrucción y mejora de la estación de aforos de Huerto Mulet, dentro del término municipal de Algemesí, con una inversión 1,8 millones de euros.

Por su parte, las obras de reposición de los sistemas de abastecimiento y saneamiento han recibido más de 29 millones de euros de inversión. La Confederación Hidrográfica del Júcar construye la mota de protección para evitar que el agua del Magro se desborde por la margen izquierda, como ocurrió el 29 de octubre, con un presupuesto de 1,2 millones de euros.

Por último, en lo que se refiere a infraestructuras de movilidad, carreteras o ferrocarriles se estima una inversión de más de ocho millones de euros. La comisionada ha concluido que "el Gobierno de España ha estado desde el primer momento al lado de los ayuntamientos y seguirá estando para financiar, acompañar y ayudar en la reconstrucción".