El Gobierno flexibiliza los requisitos para construir vivienda asequible en zona dana a través de la cesión de suelo

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VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Casa 47, entidad estatal de vivienda, ha acordado flexibilizar los requisitos que deben cumplir los solares en la nueva convocatoria para adquirir suelo de titularidad municipal en localidades afectadas por la dana para la construcción de vivienda asequible. Con esta decisión, adoptada a petición de los ayuntamientos, se persigue movilizar la mayor cantidad de suelo que permita impulsar la promoción de vivienda en los municipios que sufrieron los mayores daños.

Según informa la entidad estatal, que aprobó la convocatoria el pasado 26 de junio, se adelanta la resolución para incluir los nuevos criterios, flexibilizar las condiciones y facilitar la inclusión de las propuestas recibidas por los ayuntamientos.

Esta convocatoria, que cuenta con una dotación de 22.868.312 euros, tiene como objeto continuar la reconstrucción urbanística y la revitalización social y económica de los municipios afectados por la catástrofe del 29 de octubre de 2024 y favorecer el acceso a una vivienda digna mediante un régimen de alquiler asequible y permanente.

Los solares susceptibles de cesión deben contar con la clasificación de suelo urbano y calificación residencial colectiva en el planeamiento municipal vigente. De acuerdo a los nuevos criterios, serán admitidos suelos con calificación terciaria, siempre y cuando el ayuntamiento se comprometa a impulsar una modificación de la calificación para adecuarlo al uso residencial.

Además, las nuevas bases eliminan el requisito de superficie mínima de solar, pero que permitan la construcción de al menos 25 viviendas. Este cambio de enfoque permite aceptar solares con menor superficie, pero con mayor capacidad de desarrollo en altura, optimizando así el suelo disponible en los municipios.

Se mantiene el requerimiento de que el suelo esté libre de protección patrimonial, restricciones arqueológicas, ambientales u otras limitaciones o cargas que impidan su uso residencial sin acciones previas. Los suelos objeto de cesión deberán cumplir con la normativa vigente en materia de urbanismo, medio ambiente y cualquier otra normativa sectorial de aplicación.

UN MES PARA PRESENTAR PROPUESTAS

Los nuevos requisitos que deben cumplir los suelos quedan regulados en las bases de esta convocatoria, publicadas este lunes en la Plataforma de Contratación del Sector Público. A partir de esta fecha, los ayuntamientos podrán formalizar la presentación de sus propuestas.

El plazo se reduce a un mes, período en el que se evaluarán las propuestas recibidas y se seleccionarán los solares que cumplan con los requisitos, y se mantendrá abierto hasta seis meses en el caso de que siga existiendo crédito disponible.

La promoción y edificación de estas viviendas estará financiada en su totalidad por Casa 47. Pasarán a formar parte del parque estatal de vivienda asequible de manera permanente como "herramienta imprescindible para poder garantizar el derecho a la vivienda".

Este parque será gestionado por la entidad estatal, que actuará en el ciclo residencial completo: desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, con el objetivo de garantizar el acceso a "una vivienda digna para toda la ciudadanía".