VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha hecho balance este martes de su acción cuando acaban de cumplirse seis meses de la dana que el pasado 29 de octubre arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 228 víctimas mortales. Desde entonces, el Ejecutivo central ha movilizado 16.600 millones de euros, "veinte veces más recursos que la Generalitat" (806 millones), mientras que el importe abonado a los afectados asciende a más de 5.000 millones de euros, en este caso "once veces más" que la administración autonómica.

De esta manera lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, acompañada por el comisionado para la reconstrucción, José María Ángel, quienes han recordado "con dolor" a las víctimas mortales de la tragedia y también a todos aquellos que vieron afectados "sus proyectos vitales".

La representante del Ejecutivo central ha reivindicado el "trabajo y esfuerzo" del Gobierno de España durante los últimos meses y ha mostrado su compromiso con la reconstrucción, que ha sido "una constante desde el primer día". También ha hecho mención al papel desempeñado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "apenas 40 horas después de que sufriéramos la dana llegó al Centro de Coordinación de Emergencias".

Desde entonces, ha incidido, "no pararon de sucederse distintos gabinetes de crisis", donde "se materializa el compromiso" del Ejecutivo central, como también se hace en los "fundamentales" reales decretos aprobados y destinados a "mejorar las ayudas" y a inyectar liquidez a los afectados para que pudieran "reconstruir sus viviendas".

Dicho esto, ha garantizado que el Gobierno de España "va a seguir trabajando con esfuerzo y compromiso" y con "toda la maquinaria del Estado" hasta recuperar la normalidad tras las inundaciones del pasado octubre. "Vamos a seguir", ha prometido. También ha defendido que durante estos seis meses la presencia de ministros en Valencia para "ir mejorando las ayudas y llegar de forma directa y eficaz" ha sido "constante y permanente".

SEIS MESES EN CIFRAS

Bernabé ha concretado que el Gobierno de España ha abonado hasta el momento más de 5.000 millones de euros, una "gran parte" de esta cantidad de forma "directa" a familias y personas afectadas, mientras que el Consorcio de Compensación de Seguros ha tramitado más de 250.000 solicitudes, "fundamentalmente" de viviendas y vehículos, y ha transferido más de 2.800 millones en ayudas, "el 94,2% de todas las registradas" y que ya se han pagado "en parte o en su totalidad".

Además, 2.800 empresas se han acogido a los ERTE, que han beneficiado a más de 32.000 trabajadores, y actualmente se mantienen acogidos a esta modalidad 3.297 trabajadores. Por su lado, el incremento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha beneficiado a 10.438 personas, 6.613 de ellas receptoras también del aumento en el complemento de ayuda a la infancia.

También, más de 26.500 empresas y autónomos se han beneficiado de las ayudas directas de la Agencia Tributaria, siendo abonados 338 millones de euros. Y 5.104 autónomos afectados se acogieron al cese de actividad extraordinario. Por su parte, Agroseguro ha pagado más de 45 millones de euros a explotaciones agrícolas afectadas por la dana, mientras que 8.335 personas se han beneficiado de las ayudas de al menos 5.000 euros para compensar las pérdidas de rentas agrarias.

Respecto al Instituto de Crédito Oficial (ICO), su línea de avales ha permitido el adelanto de las indemnizaciones y que los autónomos y empresas puedan recibir la financiación necesaria para recuperar su actividad. Estos avales, según el Gobierno, han financiado más de 2.700 operaciones por más de 621 millones de euros.

Preguntada por si considera que la cifra de millones de euros abonados es "pequeña" respecto al total movilizado, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha valorado que el "grueso" de las ayudas a recibir por las familias damnificadas por la dana está ya al 90%, mientras que el trabajo para valorar infraestructuras requiere "un tiempo más largo", aunque el dinero "ya está comprometido". La parte de recuperación de infraestructuras, ha admitido, "no se puede hacer de hoy para mañana".

En cualquier caso, ha reivindicado que los porcentajes de las ayudas "no tienen precedentes en la historia", como en el caso del Consorcio de Compensación de Seguros. "En cuanto a la rapidez del pago, no se puede comparar la gestión a la hora de peritar un coche que una industria", ha apuntado. Dicho esto, ha asegurado que en este momento "todos los esfuerzos" se centran en las industrias y comercios, una vez superada la fase "más sensible" que afectaba "la vida cotidiana de las familias".

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Por otro lado, Pilar Bernabé ha indicado que 78 municipios han solicitado ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales, a los que se les ha abonado casi 1.750 millones de euros. Así, ya están iniciadas las obras para reparar 26 caminos rurales, 70 comunidades de regantes, nueve viveros y las parcelas agrícolas de 17 municipios.

También se han planificado 566 actuaciones para la recuperación de cauces e infraestructuras hidráulicas del Júcar, Segura y Guadalquivir. Y más del 50% de ellas se encuentran finalizadas o en ejecución, con casi 250 millones de euros de presupuesto y otros 500 millones ya aprobados para ayudas al saneamiento, abastecimiento y depuración de las cuencas.

Asimismo, se han declarado obras de emergencia en la Red de Carreteras del Estado y redes municipales por un importe de 157,7 millones de euros. "Todas las actuaciones avanzan conforme a los plazos previstos, permitiendo que ya estén abiertos al tráfico todos los tramos", ha indicado. En total, se han movilizado 380 millones de euros para reparar infraestructuras de transporte, incluyendo 192 millones para la recuperación del servicio de Cercanías.

El Gobierno, ha incidido Bernabé, también "ha ayudado a alojar y atender a los más afectados y a garantizar la seguridad de las personas e infraestructuras". Para ello, se han puesto a disposición de los afectados un total de 177 viviendas para facilitar su realojo, 173 procedentes de SAREB y cuatro compradas por el SEPES, a las que se les sumarán otras 24 en proceso de compra.

Por su parte, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han realizado labores "clave" en los trabajos de achique de agua, limpieza de garajes, salvamento de personas y consolidación de la seguridad. Durante los días "críticos" tras la dana, se desplegaron más de 30.000 militares y casi 10.000 policías nacionales y guardias civiles.