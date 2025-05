La Generalitat defiende que ha abonado el 49% de las ayudas por la dana frente al 16% del Gobierno: "No es aceptable"

VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat defiende que ha abonado hasta el momento el 49 por ciento de las ayudas impulsadas a consecuencia la dana del 29 de octubre, mientras que el Gobierno de España "solo" el 16,82%, y que ha actuado con "rapidez y eficiencia" en la gestión, "asegurando que el dinero llegue cuanto antes a los afectados y promoviendo la recuperación económica" en la Comunitat Valenciana.

De este modo lo manifiestan fuentes de la Generalitat, después de que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, haya reivindicado este martes que el Gobierno ha movilizado 16.600 millones de euros, una cantidad "20 veces mayor" que la Generalitat, y haya transferido ya más de 5.000 millones, "11 veces más" que la administración autonómica.

Desde el Consell replican a Bernabé que las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros "no son ayudas directas ni indirectas del Gobierno, no proceden de líneas presupuestarias abiertas para afrontar las consecuencias de la riada, sino que son tramitadas, gestionadas y abonadas por el Consorcio, no por el Gobierno".

Así, en comparación con el Estado, defienden las mismas fuentes, estos datos "certifican que la Generalitat ha actuado con rapidez y eficiencia en la gestión de las ayudas". Y advierten de que "algunas" de las ayudas del Gobierno "están condicionadas y llevan aparejadas el pago de impuestos, como es el caso de las de la compra de vehículos". "La Administración central solo da ayudas por la pérdida de vehículos con motivo de la riada si el solicitante se compra otro coche", sostienen.

Además, añaden, "la máxima ayuda, la de 10.000 euros, está supeditada a la adquisición de un coche eléctrico nuevo, cuyo precio ronda los 50.000 euros y conlleva el pago del IVA correspondiente". De este tipo de ayuda, lamentan, el Gobierno "aún no ha dado ninguna, alegando que este tipo de ayudas lleva aparejado un proceso administrativo más complejo y largo, ya que el dinero para estas ayudas procede de fondos europeos, ni siquiera procede de líneas presupuestarias propias del Gobierno".

LAS DEL CONSELL "NO ESTÁN CONDICIONADAS"

Frente a ello, resaltan que las ayudas del Consell por pérdida de vehículos "no están condicionadas a la compra de otro vehículo y, si una persona tenía más de un coche a su nombre, se le conceden tantas ayudas como vehículos tenía en propiedad". Por esta misma razón, según estas fuentes, se explica la "gran diferencia" entre las peticiones de ayuda por este concepto entre administraciones.

"No en vano --precisan-- al Estado le han llegado 32.750 solicitudes de ayuda para la compra de vehículos, de las que se han concedido unas 23.214, mientras que a la Generalitat han llegado a 79.392 y ya se han pagado 150 millones de euros".

Por ello, consideran que no es "aceptable" que seis meses después de la dana, por ejemplo, del Estado "apenas hayan llegado 3.961 ayudas para adquirir bienes de primera necesidad, frente a las 27.604 ya pagadas por la Generalitat". Por este mismo concepto, apuntan, el Consell "ya ha abonado 162 millones de euros a las familias afectadas".

ESFUERZO "MUCHO MAYOR"

En este contexto, desde la Generalitat aprovechan para incidir en que, mientras el Estado "tiene un presupuesto de unos 386.000 millones de euros y una amplia capacidad de financiación y de endeudamiento", la Generalitat "dispone de un presupuesto de 31.500 millones, 12 veces menos, con una capacidad de financiación y de endeudamiento muy limitadas". Y defienden que el "esfuerzo de ayuda y reparación" del gobierno valenciano es "mucho mayor que el que está realizando el Gobierno de --Pedro-- Sánchez".

Asimismo, lamentan que la Generalitat "sigue sin recibir" las ayudas a fondo perdido que ha solicitado al Ejecutivo central para costear la reconstrucción en las comarcas afectadas, un dinero "clave para la reparación y puesta en marcha de colegios, institutos, centros de salud o residencias". Y censuran que el Gobierno haya "excluido" a 28 municipios del plan de ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales, algo "injusto" porque estos "no tienen acceso a las ayudas estatales para su reconstrucción pese a los daños sufridos el pasado 29 de octubre".

Frente a ello, defienden que el Consell "ha abonado 313 millones de euros en ayudas para paliar la pérdida de bienes y enseres y la destrucción de vehículos de las personas afectadas por la riada", frente a "los apenas 140 millones pagados por el Gobierno de Sánchez por estos mismos conceptos". "Esto significa que la cuantía pagada por el Consell de Carlos Mazón a los afectados por estos conceptos es un 222% superior al importe abonado por el Ejecutivo central", han zanjado.