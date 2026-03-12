El Gobierno insta a Catalá a convocar una Junta Local de Seguridad si quiere adoptar una "solución" sobre Cercanías

Archivo - La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (i), y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé (d), durante la sesión de la Junta Local de Seguridad con motivo de la Festividad del 9 d’Octubre, en el Ayuntamiento de Valenc - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha vuelto a instar a la alcaldesa de València, María José Catalá, a convocar una Junta Local de Seguridad si considera que se deben adoptar unas medidas "distintas" a las acordadas en la última y ha señalado que este es el foro en el que se debe presentar y decidir una solución "viable" para los usuarios de Cercanías y que "no comprometa la seguridad": "Es el único marco en el que se adoptan".

Todo ello, a raíz de la polémica generada por la decisión adoptada por Renfe, a partir de la petición que el Ayuntamiento de València lanzó para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte en los días grandes de las Fallas, de dejar los Cercanías que llegan desde la zona sur en la estación de Albal en el tramo horario de la 'mascletà', desde el 13 hasta el 19 de marzo.

Bernabé responde así, en una carta remitida a la primera edil, después de que la alcaldesa haya señalado que para que los trenes de las líneas C-1 y C-2 puedan llegar hasta la Estación del Norte de la capital esta "solicitud" de Renfe debe ir acompañada del "correspondiente informe" de la Policía Nacional, que es el cuerpo "competente de la seguridad en los momentos de grandes masificaciones", como este caso, y ha confiado en que pueda contar con ello durante este mismo jueves.

Renfe ha defendido en un comunicado emitido a primera hora del día que el dispositivo aplicado otros años durante los días grandes de la celebración de las Fallas, que permitiría la llegada de las líneas C-1 y C-2 de Cercanías hasta la estación de València Nord, es "viable" y "totalmente asumible" este año, pero solo "cuando las administraciones competentes garanticen la seguridad".

En este contexto, fuentes de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana expresan a Europa Press que Catalá "debe recordar que es la responsable de la organización de este evento" --las 'mascletaes'--, que está "organizado por ella y cuya Junta Local de Seguridad solo ella la puede convocar". De hecho, aseguran que, si dependiera de ellos, esa reunión "se hubiera celebrado hace 48 horas".

"LA COMPETENCIA" ES DE CATALÁ

Al respecto, recalcan que Bernabé no puede convocarla porque es la delegada del Gobierno "y la competencia es de la alcaldesa, como contempla el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, en su artículo 7". Y añaden que, "por mucho que Catalá quiera anticipar acontecimientos", la socialista "todavía" no es alcaldesa.

Al margen de ello, precisan que el "único marco en el que se adoptan las medidas de seguridad ciudadana para ese evento es la Junta Local de Seguridad" y es en ese "en el que deben establecerse todas las modificaciones a las decisiones tomadas, sean las que sean": "Solo en ese ámbito están presentes todos los actores implicados y, sin la concurrencia de todos ellos, no puede tomarse ninguna decisión".

Así, estas mismas fuentes insisten en que todas las fuerzas de seguridad y emergencias "deben coordinarse", por lo que Policía Local, Policía Nacional y bomberos "deben trabajar de la mano". Y agregan que Bernabé ya ha "dicho" su solución: "Si podemos presentar una para los usuarios de Cercanías viable y que no comprometa la seguridad, debemos adoptarla en el seno de la Junta Local de Seguridad".

LAMENTA LA "AUSENCIA DE CONVOCATORIA"

En la misiva remitida este jueves por la tarde, Bernabé responde a Catalá "ante la ausencia de convocatoria de la Junta Local de Seguridad Extraordinaria solicitada por esta Delegación del Gobierno hace 48 horas y habiendo tenido conocimiento de su solicitud de un informe por parte de la Policía Nacional a un órgano no competente, como es Renfe".

En primer lugar, la delegada "recuerda" a la alcaldesa que "el único espacio de cooperación y coordinación territorial a nivel de seguridad es la Junta Local de Seguridad en virtud del artículo 54.1 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Sostiene que informes como los que solicita Catalá por parte de la Policía Nacional exigen la activación de la Junta Local de Seguridad, según el Real Decreto 1087/2010.

"En el caso de que el Ayuntamiento que usted preside considere que tiene un problema de aforo con motivo de la celebración de la 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento y aledaños que pudiera comprometer la seguridad de las personas asistentes, como responsable de la institución que organiza este evento de tal magnitud, le insto a que adopte las medidas oportunas a fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía y que quede reflejado en el Plan de Autoprotección que usted debe haber presentado a la autoridad competente, en este caso la Generalitat Valenciana", añade.

Por todo ello, Bernabé insta a Catalá a que convoque una Junta Local de Seguridad Extraordinaria "si considera que se deben adoptar unas medidas distintas a las acordadas en la última Junta Local de Seguridad, consistentes en trasladar a los operadores ferroviarios la interrupción de la llegada de trenes a la Estación del Norte entre las 12 y las 15 horas, en los periodos del 7 al 8 de marzo, y del 14 al 19 de marzo de 2026, para limitar la afluencia continua de personas en la calle Xàtiva".

INFORME DE POLICÍA NACIONAL

Horas antes, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, ha remitido una carta al director General de Negocios y Operaciones de Renfe tras haber recibido un escrito de este "mediante el que propone permitir la llegada de las líneas C-1 y C-2 a València Nord con salidas laterales por las calles Bailén y Alicante".

El edil ha argumentado que, de acuerdo con los informes de Bomberos y Policía Local, "resultaría necesario que el Cuerpo Nacional de Policía, competente en el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, manifestara su conformidad a la propuesta de Renfe y planteara las medidas de seguridad que corresponda, habida cuenta que en su día emitió informe reclamando que no llegara ningún convoy a València Nord".

EL PSPV CRITICA LA "PASIVIDAD" DE CATALÁ

Precisamente, este mismo jueves, el PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València ha solicitado por escrito a la alcaldesa de la ciudad la convocatoria, para la tarde, de una Junta Local de Seguridad extraordinaria con el fin de "abordar" la polémica en torno a la llegada de los Cercanías a la Estación del Norte durante las horas previas y posteriores a la 'mascletà'.

La petición se ha producido "ante la pasividad de la alcaldesa, que se niega a solucionar un problema que ella misma ha generado", y después de que Renfe haya indicado que los trenes "podrían llegar a la estación del Norte si el Ayuntamiento se compromete a garantizar la movilidad y la seguridad de todos los asistentes", ha señalado el portavoz socialista en el consistorio, Borja Sanjuan.