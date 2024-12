El Gobierno ha movilizado 1.000 millones entre ayudas directas a afectados de la dana y reparación de infraestructuras

Torres insiste en que "ni uno de esos euros" de los 600 millones abonados a afectados se tiene que devolver ni tienen intereses

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha abonado 600 millones de euros de ayudas directas a las personas afectadas por la dana y se han invertido 380 millones en la recuperación de las infraestructuras de transporte, por lo que ha movilizado cerca de 1.000 millones de euros.

Así lo ha avanzado este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una rueda de prensa en València, en la que ha realizado un balance de las medidas, acciones y ayudas del Gobierno de España para las personas damnificadas por la dana, como presidente de la Comisión Interministerial para el desarrollo de medidas urgentes para el territorio afectado por la catástrofe.

En cuanto a los 600 millones pagados en ayudas directas, Torres ha insistido en que "ni uno de esos euros se tiene que devolver, ni tiene intereses" y ha puesto en valor que "no ha habido nunca una movilización" de subvenciones como la actual, "en su cuantificación y en tiempo" y ha destacado que "es la vez que más rápido se ha respondido, en menos tiempo y de manera más directa", aunque ha precisado que entienden que la ciudadanía reclame "mayor agilidad", por lo que ha asegurado que "el Gobierno de España no va a caer en la autocomplacencia".

En su balance de las aportaciones realizadas por el Gobierno de España, el ministro ha destacado que las ayudas abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros "han aumentado considerablemente", con un 92 por ciento de las solicitudes en tramitación y más de 323 millones desembolsados a casi 24.000 personas.

Por otro lado, las de Hacienda destinadas a empresas y autónomos "avanzan a buen ritmo", con un 77% de las ayudas ya tramitadas y un importe de 261 millones de euros, que han beneficiado a 20.204 empresas y autónomos. Sobre las solicitudes de ayuda por cese de actividad, el 70% ya han sido aprobadas y concedidas, sumando casi 3.300 autónomos y trabajadores beneficiados.

Además, ha apuntado que más de 9.000 personas han visto incrementado el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y 2.825 empresas se encuentran en ERTE, lo que "está beneficiando a más de 30.000 personas".

Torres ha resaltado que, de las ayudas directas, se han desembolsado "16 millones de euros" en anticipos, principalmente, para daños en viviendas y enseres, y ha avanzado que "ya se han autorizado pagos que aumentarán esa cantidad de los 16 a los 40 millones en los próximos días".

En este sentido, ha apuntado que, hasta el momento, hay más de 3.000 solicitudes de adelanto de ayudas a enseres y vivienda y que se han abonado ya más de 2.000, lo que equivale al 66%. Además, ha animado a que las personas damnificadas pidan "sin miedo" los adelantos de estas ayudas a enseres y vivienda.

"NO SE VA A PEDIR QUE DEVUELVAN NADA"

"Quizá tienen miedo porque ha habido desinformación al respecto, pero no se les va a pedir que devuelvan nada. Se les adelanta el 50% de las ayudas que les corresponden y no las tienen que devolver", ha asegurado Torres, al tiempo que ha agregado que no descartan "ir casa por casa" para informar a la ciudadanía ante los "bulos y mentiras".

Al respecto, ha reprochado el "daño que hacen los bulos y la desinformación" y ha desmentido algunas de estas informaciones. "Las ayudas directas de la Agencia Tributaria, que ya han recibido más de 20.000 autónomos y empresas afectadas, no tienen que devolverse", ha recalcado. Por otro lado, ha añadido que las ayudas para adquisición de vehículos "tampoco tienen que devolverse" y que las recibidas por daños personales están "exentas de IRPF y no son embargables".

En este punto, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha asegurado que "todas las ayudas de Protección Civil --las del Gobierno-- están exentas de IRPF" y ha apuntado que están "estudiando" si se cobrará o no en ayudas de empresarios. Al respecto, ha hecho hincapié en que los impuestos, con carácter general, "tienen un valor esencial para poder ayudar a todas las personas que lo están pasando mal". "Alguna reflexión podría hacer alguna administración respecto a las rebajas que se han realizado a las rentas más altas", ha afeado.

ADENDA PARA REPROGRAMAR 1.500 MILLONES

Durante su intervención, el ministro ha mencionado las últimas medidas activadas por los distintos Ministerios esta semana y ha detallado que el Ministerio de Hacienda ha asignado 700 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a la Generalitat Valenciana para cubrir los gastos extraordinarios de la dana.

Igualmente, ha señalado que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes aprobó este martes una partida de 15 millones de euros de ayudas para, por ejemplo, material escolar; y el Ministerio de Sanidad ha habilitado una partida destinada a la salud mental.

Junto a ello, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa presentará en Europa, en "próximos días", una adenda especial para la recuperación de zonas afectadas por la dana, para reprogramar cerca de 1.500 millones de euros para el relanzamiento de la economía valenciana.

"Esta adenda estará centrada en la adecuación de Infraestructuras de transporte al cambio climático; infraestructuras hídricas; medioambientales y agrícolas resilientes; Urbanismo resiliente; Movilidad sostenible; e Inclusión laboral y social", ha aclarado el ministro.

"RECORTE" DE PLAZOS

En cuanto al Ministerio de Trabajo y Economía Social, este martes se aprobó en el Consejo de Ministros un plan de empleo social por valor de 50 millones de euros, en lo que ha resaltado que han "recortado plazos" al dar luz verde "menos de dos meses" después de la catástrofe, cuando ha recordado que previamente la espera estaba en una media de 300 días, "600 con el gobierno del PP".

Por su parte, ha destacado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya está actuando en la recuperación y restauración de caminos rurales, acequias y regadíos; así como en las explotaciones agrarias, con tareas de limpieza y reparación.

El ministro ha agregado que el Ministerio de Industria y Turismo ha puesto en marcha "hoy mismo" la plataforma para gestionar las ayudas para adquisición de vehículos del Plan Reinicia para la dana, que cuenta con 465 millones de euros, con una red de 1.300 concesionarios implicados y ayudas por valor de 10.000 euros.

Por último, Torres ha indicado que este martes se autorizó la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 50 millones de euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Asimismo, ha agregado que, junto al esfuerzo económico, el Gobierno de España ha llevado a cabo un "despliegue histórico" en cuanto a recursos humanos sobre el terreno, con "19.000 efectivos entre fuerzas armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; a los que se suman más de 500 empleados y empleadas públicos que se han incorporado como refuerzo a las delegaciones, subdelegaciones y oficinas en municipios, que ya son 87, más dos unidades móviles, para agilizar la tramitación de las ayudas".