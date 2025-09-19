Gobierno y oposición de València piden al Consell que deje en el Pont de la Solidaritat la placa de los vecinos

Archivo - Imagen del acto en el que la Associació de Veïnes i Veïns de La Torre bautizaron "de forma popular" el 'Pont de la Solidaritat'. - JORGE GIL / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la ciudad de València, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), y los dos grupos de la oposición en el ayuntamiento de la ciudad, Compromís y PSPV-PSOE, han pedido a la Generalitat que en el bautizado como Pont de la Solidaritat tras la dana del pasado 29 de octubre deje la placa con este nombre colocada por los vecinos de La Torre junto a la que este jueves puso la administración autonómica.

Los representantes del consistorio de la capital valenciana se ha pronunciado de este modo después de que la Generalitat colocara en dicho puente una placa con su logo y retirara la que los vecinos de La Torre opusieron hace unos meses como homenaje a los voluntarios que se desplazaron caminando a través de este paso para ayudar a las víctimas de la dana y a las personas afectadas por las inundaciones provocadas por ese temporal.

Preguntado por este asunto durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el edil portavoz del ejecutivo municipal y también del PP en el consistorio valenciano, Juan Carlos Caballero, ha explicado que esta corporación "ayer participó en un acto que no organizaba el Ayuntamiento de València sino que organizaba la Generalitat Valenciana" en el que se produjo "la sustitución de una placa por la otra".

Caballero ha precisado que fue "la concejala de Pedanías, Julia Climent (PP)" la que asistió a esa convocatoria y ha asegurado que "conociendo la opinión de los vecinos" en contra de que se retirara su placa, la edil "la trasladó a la Generalitat Valenciana" y pidió "a la Conselleria" de Infraestructuras "la restitución y la reposición de la placa" vecinal con el nombre de "Pont de la Solidaritat".

"Y tenemos el compromiso por parte de la Generalitat de que así será", ha agregado el edil portavoz del gobierno de València. Asimismo, ha resaltado que se espera que "en el tiempo más breve posible se pueda reponer en condiciones la placa" puesta por los vecinos "en el lugar donde estaba".

Desde el PSPV-PSOE, la secretaria de esta formación en la capital valenciana y candidata socialista a la Alcaldía, Pilar Bernabé, ha considerado que "lo que pasó ayer con la retirada del rótulo del Pont de la Solidaritat fue un acto intolerable y una muestra del desprecio de los gobiernos de Catalá y --el 'president' de la Generalitat, Carlos-- Mazón (PP) a los pueblos del sur" de València.

Bernabé, que se ha pronunciado de este modo en un comunicado, ha anunciado que los socialistas presentarán una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento para exigir que se rectifique y se "vuelva a colocar la placa que pusieron los vecinos y vecinas en el Pont de la Solidaritat de la dana".

Asimismo, ha exigido que se haga "en valenciano, como estaba la original que el PP retiró para poner otra en castellano con el escudo de la Generalitat".

El PSPV-PSOE ha señalado que Pilar Bernabé anunció la iniciativa que este partido trasladará al pleno "ante más de medio centenar de vecinos de La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo --las tres pedanías de València afectadas por la dana-- con los que se reunió después de que Catalá se negase a entregarles la Medalla de Oro de la ciudad por su trabajo y esfuerzo" tras las inundaciones del 29 de octubre.

"Lo que pasó ayer es una muestra más del despropósito que está siendo el gobierno del PP en València con María José Catalá como máxima responsable de la ciudad y también con la Generalitat. Fue intolerable porque despreciaron a los vecinos de los pueblos del sur de València con este acto en una pasarela que se convirtió en el símbolo de la solidaridad y de la 'germanor' del pueblo valenciano, así como del dolor de las personas que vivían al otro lado del río, a dónde a algunos le cuesta pasar porque creen que no es parte de València", ha expuesto la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Bernabé ha recordado que el nombre del puente como 'Pont de la Solidaritat' "fue aprobado por el propio Ayuntamiento" y ha dicho que "el reglamento municipal establece que debe rotularse en valenciano pese a que ayer la Generalitat decidiese castellanizarlo en un claro ataque a la identidad de los valencianos".

"Tiraron la placa a la basura en un acto de desprecio absoluto a los vecinos que con todo su aprecio lo colocaron y pusieron en su lugar uno en castellano. Eso es un acto absolutamente hostil frente a una población a la que una alcaldesa tendría que cuidar", ha añadido.

ACTO OFICIAL

La secretaria del PSPV-PSOE en València ha pedido también que se convoque "un acto oficial y solemne de homenaje para los vecinos y vecinas" afectados por la dana y que se haga "con el honor y la dignidad que merecen tanto las personas que participaron en esa explosión de solidaridad como todas aquellas personas que sufrieron los efectos" de ese temporal.

Bernabé ha mostrado "falta de confianza en que el PP acepte la moción y realice el homenaje que los vecinos y vecinas de los pueblos del sur de la ciudad merecen después de que Catalá se negase a darles la Medalla de Oro de la ciudad que los socialistas pensamos que había que darles para reconocer el trabajo en uno de los momentos más terribles que ha vivido la ciudad".

"VERGONZOSO"

Por parte de Compromís, su portavoz en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha calificado de "vergonzoso" el acto en el que "ayer la Generalitat sustituyó la placa del Pont de la Solidaritat por una propia sin consultarlo con el vecindario".

"Hoy hemos visto cómo ya la han retirado. Esperamos que sea para volver a colocar la que puso el vecindario en diciembre de 2024", ha apuntado Robles en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

La representante de Compromís ha censurado que se haya visto "un nuevo acto de indecencia, de falta de consideración hacia el vecindario y la constatación de un gobierno que va sin rumbo, sin planificación ni coordinación" y que, "sobre todo, vuelve a demostrar su soberbia en sus decisiones y acciones viviendo de espaldas al pueblo".

"Hoy el gobierno recula gracias a la reacción del vecindario y de la asociación de vecinos y vecinas. Esperamos que el PP siga reculando y que la alcaldesa pida responsabilidades al presidente de la Generalitat", ha remarcado Robles.