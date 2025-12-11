El gobierno de PP y Vox en Elche (Alicante) contempla un presupuesto municipal de 342 millones para 2026

De izquierda a derecha, los ediles de Vox en Elche Samuel Ruiz y Aurora Rodil; el vicealcalde, Francisco Soler, y el alcalde, Pablo Ruz, ambos del PP - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ejecutivo del Ayuntamiento de Elche (Alicante), conformado por PP y Vox, ha aprobado este jueves en la junta de gobierno local el proyecto de presupuestos para 2026, que asciende a 342 millones de euros.

De ese total, 294 millones corresponden a las cuentas municipales, Visitelche contará con 2,5 millones, Pimesa con 46,4 millones y Mevesa (Espais Verds) con 1,6 millones. En cuanto a inversiones, la cifra total será de 50,9 millones, "lo que supone un crecimiento del 7,2 por ciento" en comparación con el año anterior, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

El alcalde de la ciudad, Pablo Ruz (PP), ha afirmado que "un gobierno serio es un gobierno con presupuestos" y que los que se han presentado este jueves son "muy buenos para Elche, inversores, sociales y centrados en potenciar un municipio que está en pie con la mirada puesta en las personas".

Durante una rueda de prensa, el primer edil ha explicado "algunas de las principales inversiones que se llevarán a cabo" en 2026 como el Centro Sociocultural de Jayton, con cuatro millones de euros reflejados en las cuentas públicas; la obra de rehabilitación del Mercado Central y reurbanización del entorno, con 5,5 millones, o el Centro Social de Torrellano, con 2,7 millones.

Por otro lado, los presupuestos también contemplan otras inversiones como el inicio de las expropiaciones de la Ronda Sur, para lo que se estiman dos millones; asfaltado en casco urbano y pedanías, con 1,45 millones; el comienzo de la reforma de los mercados de Plaza Madrid y Plaza Barcelona, con dos millones, y otras cantidades como 900.000 euros para la rehabilitación del edificio Riegos el Progreso, 900.000 euros para la reforma de la Plaza del Congreso Eucarístico y 800.000 euros para continuar con Elx Natura.

Además, el alcalde ha destacado algunas de las inversiones "clave" para la ciudad "financiadas por la Generalitat Valenciana", como por ejemplo la financiación de las obras de rehabilitación de Clarisas, dos millones de euros para el colegio Les Arrels, 1,2 millones para el de Rodolfo Tomas i Samper de El Altet, cuatro millones para el colegio de educación especial Virgen de la Luz y 350.000 euros para el gimnasio del colegio Blasco Ibáñez.

"MUY SOCIALES"

Por su parte, la tercera teniente de alcalde, Aurora Rodil (Vox), ha mostrado su satisfacción por "sacar adelante un proyecto de presupuestos para la ciudad en tiempo y forma". "Un documento que nos permite gobernar con normalidad y donde se estimula la inversión de una ciudad que está en pie y en claro proceso de transformación", ha agregado, para luego recalcar: "Un año más aprobamos unos presupuestos muy sociales con cerca de 16 millones de euros destinados a las personas, a la acción social, familia, mayores y discapacidad".

Asimismo, según el equipo de gobierno, "las cuentas destinan 2,2 millones a las ayudas de emergencia que se reorganizan en ayudas de acogida, ayudas de familia y mayores" y "aumenta la partida de ayudas al alquiler de 125.000 a 500.000 euros", a lo que hay que sumar las ayudas al pago del IBI o las destinadas a la maternidad.

En otro orden de cosas, el documento contempla 300.000 euros a la escuela municipal del calzado, "un compromiso del gobierno municipal destinado a la formación, una recurrente reivindicación del sector del calzado en el municipio".

De otro lado, el vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler (PP), se ha referido al incremento del capítulo primero de personal, "que pasa de los 100,5 millones de euros de este año a los 108 millones para 2026, debido principalmente a la implantación de la carrera profesional de los funcionarios municipales, tras años de reivindicaciones".

Igualmente, los capítulos dos y cuatro de gasto corriente y subvenciones "ascienden hasta los 128 millones de euros con el pago de todos los contratos de servicios que tiene el Ayuntamiento". En este sentido, se ha referido al aumento en tres millones de euros del contrato de limpieza, hasta los 25 millones de euros.

También hay 8,5 millones para la limpieza en colegios e instalaciones municipales, con "un incremento de 2,4 millones", y se espera destinar cuatro millones a la externalización del contrato de mantenimiento de parques y jardines de Elche.

"TRANSFORMACIÓN"

Asimismo, el sexto teniente de alcalde y edil de Promoción Económica, Samuel Ruiz (Vox), ha remarcado que "un año más este equipo de gobierno cumple y Elche va a volver a tener unos presupuestos que los ilicitanos merecen".

Así, ha apuntado que "estos son los presupuestos que cumplen con la estabilidad financiera, que anteponen a los ilicitanos ante cualquier otra circunstancia, continúan con el proceso de transformación en todos los rincones del municipio y con la previsión de control de la deuda".

Del mismo modo, se ha referido a la "capacidad" del gobierno municipal de "demostrar que también es un gran gestor" y de "trabajar por nuevas infraestructuras, mejores servicios y nuevas viviendas, poniendo el acento en quien de verdad lo necesita".