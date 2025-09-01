El gobierno de PP y Vox en Elche prepara el presupuesto para 2026 y espera aprobarlo en noviembre

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz (d), del PP, y la tercera teniente de alcalde y edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil (i), de Vox, durante la toma de posesión del primer edil en 2023 - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de PP y Vox en el Ayuntamiento de Elche (Alicante) ya está trabajando en la elaboración de los presupuestos municipales para 2026, con el objetivo de aprobar las cuentas en el pleno de noviembre para que entren en vigor el 1 de enero.

De esta forma lo han anunciado el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, y la tercera teniente de alcalde y edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, durante un encuentro con la prensa en el Palacio de Altamira con motivo del inicio del nuevo curso político.

El ejecutivo ilicitano ha detallado en un comunicado que "a lo largo del verano" ha habido varias reuniones, "que se van a intensificar estas semanas para cerrar las cuentas de esta recta final de legislatura, con el objetivo de ultimar los proyectos y preparar el municipio de los próximos años".

En concreto, el presupuesto de 2026 contempla, entre otras cuestiones, una consignación para el lanzamiento del concurso internacional de ideas que plasme el proyecto Elche Río de Vida "para la revitalización del entorno del Vinalopó".

Se trata de "un gran proyecto de ciudad" que incluye "la iluminación del Palmeral en su tramo urbano, la construcción de un conjunto de miradores singulares situados en la parte alta de la ladera del río y de infraestructuras, equipamientos y servicios para favorecer el acceso y el uso de la ciudadanía de las laderas del Vinalopó", junto con "la reforestación de las laderas del río".