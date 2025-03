El Gobierno refuerza juzgado de Catarroja con un nuevo magistrado para que la jueza de la dana "atienda solo esta causa"

Morant reitera que el PSPV-PSOE exige la dimisión de Mazón y una convocatoria electoral

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno central va a reforzar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) con la incorporación en los próximos días de un nuevo juez que se encargará de "todos los casos pendientes" y, de esta manera, la magistrada titular de este juzgado "quedará completamente liberada para atender única y exclusivamente la causa de la dana".

Así lo ha anunciado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, este domingo en declaraciones a los medios durante su visita a la Falla Albufera de Catarroja.

Morant ha remarcado que este es un "compromiso más" del Gobierno de España para "fortalecer todas las instituciones que tengan que atender esta tragedia". "Estaremos hasta el final con todos los recursos que hagan falta para que este pueblo salga de esta situación con dignidad", ha resaltado.

Así, ha detallado que la firma de este refuerzo se llevó a cabo el 7 de marzo, aunque "ya en el mes de noviembre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se sentó con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para hablar de la necesidad de reforzar el juzgado de Catarroja con el objetivo de que no se desbordaran de trabajo dada la situación a la que seguramente se iba a enfrentar".

"Hemos seguido muy de cerca todos los autos que ha ido presentando y que ha ido publicando la jueza", ha señalado la líder socialista, al tiempo que ha subrayado que "va quedando muy claro que se pudo hacer más y mejor".

En este sentido, ha afirmado que "se pudieron tomar decisiones políticas que podrían haber salvado vidas". "Se pudo hacer más para alertar a la ciudadanía de lo que venía para que se protegiera", ha incidido.

Morant ha subrayado que la responsabilidad de proteger a la ciudadanía "le pertenece por ley, y también porque así lo dice el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, a la Generalitat Valenciana".

"PEDIMOS ELECCIONES ANTICIPADAS"

Por ello, ha reiterado que el PSPV-PSOE exige la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y una convocatoria electoral: "En democracia no hay herramienta más potente que la voz del pueblo, por eso pedimos elecciones anticipadas".

"Nosotros entendemos que ante una crisis de esta envergadura, conociendo la verdad que por fin le hace frente a tanta mentira, a tantos cómplices de ella que han decidido estar del lado del máximo irresponsable y no del lado de la ciudadanía para poder reconstruir las vidas de la gente con dignidad, lo que tiene que hacer la ciudadanía es pronunciarse", ha insistido.

Asimismo, la secretaria general del PSPV ha replicado a la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, que "si tiene tan claro que ellos están legitimados, que convoquen elecciones" y ha señalado que "Camarero ayer estaba en el balcón del Ayuntamiento de València en compañía de la señora Cuca Gamarra, que estaba con la alcaldesa, María José Catalá, y quienes no estaban eran el señor Mazón y el señor Feijóo, que son los que tienen que dar la cara".

Así, se ha pronunciado Morant al ser preguntada por las declaraciones emitidas este sábado por la vicepresidenta y portavoz del Consell en las que subrayó que Morant "tiene un problema interno en el PSPV", por lo que "quizá también le convendría hacer alguna nueva elección, no anticipada, pero sí una nueva para aclarar qué pasa en sus agrupaciones locales", y se preguntó "si habla de elecciones anticipadas del Gobierno de España porque viendo la situación del presidente, Pedro Sánchez, desde luego convendría que se estudiase la posibilidad".

La también ministra ha denunciado que el jefe del Consell "no comparezca frente a la ciudadanía y se esconda". "Yo hoy estoy en Catarroja a disposición de los vecinos. Ayer estuve en València y seguiré estando en la calle, pero Mazón no quiere escuchar a la calle", ha apuntado.

En esta línea, ha expresado que "no le sorprende" que el 'president' no haya acudido a ninguna mascletà y ha considerado que el PP "quiere hacer creer que Mazón no existe". "No podemos tener un presidente que tiene miedo de estar frente a la ciudadanía porque le recuerda su irresponsabilidad", ha afirmado.

"PP Y VOX LE SOSTIENEN"

Morant ha defendido que "ya no es solo Mazón el problema, sino PP y Vox que le sostienen": "Hace tres semanas en Les Corts se votó si Mazón tenía o no que dimitir, y hay una mayoría parlamentaria, desgraciadamente, entre PP y Vox, que sostiene a Mazón".

"A nuestro entender este Consell ya no está legitimado, ha de convocar elecciones", ha reiterado, al tiempo que ha afirmado que "el problema que ha generado el PP seguramente lo solucionará una alternativa al PP".