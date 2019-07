Goirigolzarri afirma que "un gobierno fuerte siempre es positivo" y que esa es "la responsabilidad" de los políticos

Publicado 16/07/2019 18:22:58 CET

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha manifestado que el hecho de que haya un Gobierno fuerte "siempre es algo positivo" y que "esa es la responsabilidad de los responsables políticos".

Además, ha preferido no pronunciarse sobre la posibilidad de que se vuelvan a convocar elecciones generales "por dos razones: primero porque es una hipótesis y segundo porque es responsabilidad de los responsables de los partidos políticos, que tienen que llegar a acuerdos para evitar esa situación".

Así lo ha aseverado Goirigolzarri en València, donde ha asistido al acto en el que Fundación Bancaja y Bankia entregan las ayudas de la convocatoria Coopera ONG, a preguntas de los medios sobre la actual situación política del país y la falta de un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En este sentido, el responsable de Bankia ha señalado que "siempre es bueno para la evolución y el mundo económico que haya una estabilidad política". "Desde ese punto de vista --ha proseguido-- que haya un Gobierno fuerte siempre es algo positivo. Dicho eso, esa es la responsabilidad de los responsables políticos y nosotros lo que tenemos que hacer es asumir la realidad y gestionar desde esa realidad".

Cuando se le ha pedido una valoración de la posibilidad de que se convoquen unos nuevos comicios, Goirigolzarri ha afirmado: "Preferiría no valorar por dos razones: primero porque es una hipótesis y segundo porque no es mi responsabilidad, es la de los responsables de los partidos políticos que tienen que llegar a acuerdos para evitar a esa situación; nuestra responsabilidad es gestionar Bankia y hacerlo lo mejor que podamos".

Por otra parte, se le ha preguntado por cómo se está viendo desde Bankia el proceso que investiga la implicación de la antigua dirección de BBVA en la contratación de una firma propiedad del encarcelado excomisario José Manuel Villarejo, para supuestamente realizar espionaje masivo a empresarios, políticos y periodistas.

"CARIÑO" AL BBVA

Acerca de esta cuestión, José Ignacio Goirigolzarri ha hecho notar que Bankia lo vive "desde fuera" y que esta entidad tiene como norma no pronunciarse sobre competidores. "Y en mi caso muchísimo más, yo trabaje durante más de 30 años en BBVA, le tengo un gran cariño a esa institución y no quiero pronunciarme sobre este tema porque no quiero en ningún caso que sea malinterpretado", ha explicado.

Y ha finalizado: "Lo único que le deseo al BBVA y a toda la gente que trabaja en el BBVA, en algunos casos amigos míos, es lo mejor para el futuro".