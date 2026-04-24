'A golpe de verso', el arte que visibiliza la violencia machista que sufren las personas con discapacidad intelectual

A golpe de verso contra la violencia machista', proyecto de APSA galadonado con el premio 'Talento Artístico' de la Fundación Eurocaja Rural y Plena Inclusión C-LM. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Muy bonito cuando estás de novio, la luna de miel...Pero luego se ve el lobo feroz. El maltrato a mujeres no se debería de hacer. La mujer no es un objeto. Las mujeres deberíamos de ser más honestas y decir, oye, tengo mi tiempo, si tú quieres esto, yo lo hago, pero no me trates mal, porque entonces sale perdiendo".

Con estas sencillas palabras, Pepi Juan García, usuaria de APSA, demuestra que a la hora de percibir violencia de género, todos somos iguales. Pero aunque el maltrato afecta a todas las capas sociales, castiga doblemente a las personas que tienen discapacidad intelectual, tal y como viene a demostrar esta asociación.

A través del arte, ha querido sacar a la luz la doble vulnerabilidad que sufren ante el maltrato con 'A golpe de verso contra la violencia machista', proyecto que le ha valido el premio 'Talento Artístico' de la Fundación Eurocaja Rural y Plena Inclusión.

Este volumen, creado por 30 poetas y 40 ilustradores en los talleres de igualdad y creatividad impartidos por la asociación, reúne textos y dibujos que hablan de respeto, libertad, dignidad y buenos tratos, que vienen a demostrar que el arte puede ser un herramienta muy poderosa para dar voz a aquellas personas que tienen dificultades para articularla.

Según relata la responsable del Igualdad, Ayla Pujante, con esta iniciativa, además de intentar que los usuarios con los que trabaja la asociación tomen conciencia sobre la violencia de género, pretenden visibilizar la que las personas con discapacidad han venido sufriendo de forma silenciada.

"Nuestra población siempre a lo largo de la historia ha sido poco visibilizada. Aunque han sido agentes pasivos en la historia y en la sociedad, también sufren, como el resto, la violencia de género. Pero ellos son más vulnerables, porque tienen menos recursos para gestionar toda esa emoción y salir del problema", dice Pujante, que se muestra orgullosa de que todos los centros de la asociación hayan participado en la iniciativa.

"El dibujo que tenemos de la niña más pequeña, de cuatro años, es una policía que viene a llevarse a un maltratador", explica la responsable de Igualdad de APSA, que añade que ya han publicado varias tiradas de este trabajo colectivo, que promueve la sensibilización social, la educación en igualdad y el empoderamiento, algo que ha derivado el galardón de la cooperativa de crédito toledana.

"El hecho de significarse, de que este libro que sale de su corazón llegue a todos los sitios es muy importante para ellos. Nadie se va a quedar indiferente. Ellos se expresan muy bien a través del dibujo, con el que se puede ver todos los problemas que hay detrás", concluye.

DE UNA ASOCIACIÓN FAMILIAR A CONSEGUIR LA INTEGRACIÓN

Esta asociación, que nació tras la unión de las familias de una veintena de chicos, ha llegado a atender, seis décadas después, a más de 2.000 familias por medio de 380 trabajadores, la mitad de ellos con discapacidad.

"Lo que empezó con una cosa de padres, muy pequeñita, ha acabado en una cosa importante, con grandes profesionales, grandes proyectos y con muy buenos resultados. Hemos hecho una gran empresa", dice con orgullo la presidenta de APSA, Nito Manero, satisfecha que haber conseguido que los usuarios estén integrados y tengan una vida normalizada.

Para ello, repara, ha sido imprescindible el apoyo recibido tanto por las administraciones públicas como del sector privado, pues son muchas las empresas que trabajan "codo con codo" con APSA, como muestra la tienda For&From que, ubicada en el centro comercial Outlet Stores Alicante de San Vicente, gestiona la asociación.

"Ahí tenemos chicos con discapacidad trabajando. Es una maravilla verles trabajar y la tienda funciona fenomenal", destaca Manero, que también se congratula de que muchos de los beneficiarios hayan conseguido ser funcionarios y otros trabajen en cultura y turismo, alguno trabajando de guías en museos.

No obstante, la presidenta de APSA espera que la asociación siga mejorando en prestaciones, personal y, sobre todo, normalización.

A ello también contribuye que el trabajo que realizan sea reconocido. "Es importantísimo tener premios de esta categoría --dice en alusión al de la Fundación Eurocaja Rural-- y que se den cuenta que lo que hacen es importante. Eso les sube mucho la moral, es muy gratificante".

Aunque reconoce que la inserción laboral es muy importante, la presidenta no resta valor a otras cuestiones que han de permitir a todas las personas que conforman la "gran familia" de APSA seguir siendo felices, "que es lo más importante".