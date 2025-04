Gómez exige a García que "asuma su responsabilidad" y "ponga en marcha las Unidades de Salud Mental de Emergencia"

VALÈNCIA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha criticado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "no asuma su responsabilidad" y le ha exigido que "ponga en marcha las Unidades de Salud Mental de Emergencia (USME), que siguen sin llegar a la Comunitat Valenciana seis meses después de que se anunciaran en noviembre en el Consejo de Ministros para apoyar la atención a las personas afectadas por las inundaciones del 29 de octubre".

En un comunicado, Gómez ha lamentado que la ministra "no atienda su compromiso con los valencianos, y en especial con las personas afectadas por la dana, como evidencia la nula respuesta de su Ministerio a la salud mental tras la emergencia, más allá de promesas incumplidas".

En este sentido, el conseller ha señalado que la titular de Sanidad "vino en febrero a la Delegación de Gobierno para anunciar la llegada de las USME en marzo y todavía siguen sin existir".

"No se pueden hacer anuncios en una situación de emergencia y no cumplir después los compromisos adquiridos, y este es el caso de la ministra, que prometió a las personas afectadas unas unidades de salud mental de emergencia que no han llegado después de seis meses", ha subrayado.

Gómez ha puesto en valor la respuesta del Consell y ha destacado que "17 equipos con más de 80 profesionales de salud mental de la Conselleria de Sanidad atendieron desde el primer momento en las zonas afectadas por las inundaciones y, posteriormente, se crearon las siete unidades de atención al trauma complejo, en las que hasta ahora se han atendido cerca de 1.700 personas afectadas".

Además, ha destacado la Conselleria "garantizó la atención sanitaria desde el primer momento en los centros de salud de las zonas afectadas y en los puntos sanitarios extraordinarios habilitados en colaboración con ayuntamientos y entidades". "Se realizó un seguimiento proactivo de enfermos crónicos y una exhaustiva vigilancia epidemiológica de los municipios afectados, entre otras actuaciones", ha agregado.

El conseller ha apelado a la "dignidad" de la ministra de Sanidad para que "cumpla su compromiso con las personas afectadas por la dana y lleguen de una vez a Valencia las unidades de salud mental que prometió". "Más vale tarde que nunca y toda ayuda es bienvenida", ha concluido.