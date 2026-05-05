Gómez exige a la ministra de Sanidad que "resuelva" el "problema" de la huelga de médicos: "La solución es hablar"

La ministra de Sanidad, Mónica García (d), y el conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez (i), durante una visita al Hospital Clínic de València - ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, ha exigido a la ministra de esta misma rama en el Gobierno de España, Mónica García, que "resuelva" el "problema" de la huelga de médicos, "secundario al conflicto nacional que se ha generado en base al estatuto médico", y cree que "la solución no es echarle la culpa" a los facultativos, sino "hablar" con estos profesionales.

En declaraciones a los medios de comunicación este martes en la ciudad de Alicante, Gómez ha afirmado que la huelga "es un conflicto generado por el Ministerio de Sanidad" en el que, bajo su punto de vista, la administración estatal "no ha sido capaz" y "ha mostrado cierta impotencia e ineficacia" en su "resolución".

Según el conseller, este es "un conflicto abierto" que "está generando una situación de inestabilidad", al tiempo que ha señalado que "no es una huelga de esta comunidad solamente, también hay en otras comunidades, pero es una huelga nacional". Cree que García tiene que resolver este "problema", "cuya negociación es de ella y tiene que resolverlo ella".

"240.000 CIUDADANOS"

Por otro lado, ha dicho que, "lamentablemente", "a día de martes de la semana pasada", hay "aproximadamente unos 240.000 ciudadanos" de la Comunitat Valenciana que bien en consultas externas, en citas de centro de salud o en cirugía, entre otras, "no se han podido ver" y, por tanto, no han sido atendidos. A su juicio, esto es lo "realmente grave, el impacto que está teniendo sobre los propios ciudadanos".

"Esto necesariamente nos va a generar el tener que trabajar de otra forma, porque esto es un problema acumulativo, que no es resuelves esto, sino que resuelves los que tienes que operar, por ejemplo, pero no has metido las propuestas que tenías que ver en consulta externa", ha afirmado.

Y ha continuado: "Le suplico a la ministra, le pido a la ministra, ya se lo dije públicamente, que si ella no es capaz de resolverlo, pues que intente meter aire fresco, agua nueva o agua fresca para que quizás haya otras personas que sean capaces de resolverlo".

"Yo creo que la solución no es echarle la culpa a los médicos, la solución es sentarse con los médicos, la solución es hablar con los médicos, la solución es intentar resolver el problema con los trabajadores", ha aseverado.

Para ello, según ha manifestado Gómez, "tienen que implicarse" otros ministerios "como puede ser el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Seguridad Social y el Ministerio de Función Pública".

"Y esto es lo que estamos pidiendo, una solución a un problema con una memoria económica que lo haga factible y realizable y técnico-jurídica que no tenga ningún tipo de resquicio jurídico-legal", ha sentenciado.