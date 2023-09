Gómez inicia la redacción de los pliegos de mantenimiento de la concesión de Dénia y Manises por si se prorrogan

Recalca que todas las opciones están abiertas: "Mi conselleria es como la Coca-cola, ideología cero-cero"



El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha anunciado este jueves que ya ha dado la orden para iniciar los trabajos de redacción de los pliegos de mantenimiento de la concesión en los departamentos de Dénia y Manises --cuyo contratos expiran en 2014-- "para tenerlo todo preparado" en caso de que la auditoría encargada concluya que el proceso de reversión iniciado por el Botànic debe paralizarse. No obstante ha recalcado que "todas y cada una de las posibilidades están abiertas encima de la mesa".

Gómez, en su comparecencia en Les Corts para explicar las principales líneas de trabajo de su departamento en la legislatura, ha recalcado al respecto que "no se van a parar" porque "llevamos cuatro meses de retrasos por las elecciones".

En ese sentido, ha recalcado: "Digo, dije y diré que están abiertas cada una de la posibilidades; digo, dije y diré que no me precipitaré en mi decisión, como sucedió en la reversión de Torrevieja que generó graves problemas atención sanitaria más allá de que estuviera bien o mal tomada; y digo, dije y diré que si se prorroga será por un año revisable", ha recalcado.

La oposición, durante el debate, ha exigido al conseller que aclare cuál será el futuro de la gestión de estos departamentos, y al respecto Gómez les ha afeado que solo se ocupen de estos departamentos cuando su preocupación son los cinco millones de valencianos.

"Los ciudadanos de Dénia y Manises tienen que estar tranquilos porque tendrán la mejor sanidad posible, porque el debate no es sanidad pública o privada, sino que el debate es sanidad bien gestionada o mal gestionada". "Mi conselleria es como la Coca-cola, ideología cero-cero.

Durante el debate, los grupos de la oposición han urgido al conseller a dejar claro cuál el futuro de los departamentos de Dénia (Alicante) y Manises (Valencia), a decir si la auditoría es una "cortina de humo" para "no revertirlos" y a aclarar si manda él o Alberto de Rosa, en alusión al presidente del grupo Ribera. "En la conselleria manda Marciano Gómez, pero no voy a entrar en ningún tipo de debate que no se base en el rigor", ha replicado el conseller.

Asimismo, PSPV y Compromós han criticado que la primera "medida cancerígena" del Consell fuera volver a permitir fumar en terrazas y que el conseller aludiera a la "libertad" y Gómez ha explicado que levantaron la prohibición para cumplir la ley y se ha abierto a volver a implantarla si así se acuerda en el Consejo Interterritorial.

TRANFORMACIÓN GLOBAL

Por otra parte, durante su intervención, Gómez ha comprometido a realizar "una transformación global del sistema, que no podrá lograrse de hoy para mañana", para lograr una sanidad pública, universal y gratuita, pero "más eficaz, eficiente, sostenible y que tienda a la excelencia": "Vamos a cambiar radicalmente el paradigma, lo primero en nuestra escala de valores será la salud, por encima de los números o las listas".

Gómez ha recalcado que asume el mayor reto de su carrera de pasar de una estructura "reactiva a una proactiva de prevención" desde un clima de diálogo "abierto, sincero, amable y constructivo" con todos los grupos parlamentarios y las fuerzas sociales. "La Sanidad está enferma y espero que me ayudéis a sanarla", ha pedido a la oposición.

Este cambio "integral de paradigma" --un momento para "valientes, para personas a las que no nos tiembla el pulso en la toma de decisiones", ha señalado-- lo adoptará a través de la Estrategia 2024-2027, que se irá adaptando a los resultados de la autoría.

Así, esta reformulación pasará por la aprobación "sin complejos" de una nueva cartera de servicios de "vanguardia, accesible y equitativa", una reordenación de un mapa sanitario "obsoleto y con baja productividad" y con una nueva Oficina Sociosanitaria para dar respuesta al crecimiento de pacientes crónicos y del envejecimiento de la población, entre otras.

No obstante, augura que estos cambios serán "muy complicados" porque se ha encontrado "un panorama ciertamente preocupante por la gestión del Botànic con "importantes lagunas y grandes ineficiencias" y ha aludido "a las facturas en el cajón" que han encontrado. Asimismo, revisará planes ya suscritos como el acuerdo de las 35 horas "en plena campaña preelectoral para no perjudicar de forma grave a los derechos de los ciudadanos y satisfacer el derecho de los trabajadores"

Gómez ha recalcado que el objetivo es agilizar la atención a los pacientes. Por ello, se ha creado una Dirección General de Atención Primaria para que la entrada al sistema sea "lo más rápida posible" y para conseguir un diagnóstico "rápido y certero" --su batalla "personal", ha señalado-- se agilizarán las pruebas diagnósticas.

Asimismo, para reducir listas de espera quirúrgica --que ha elevado a 112.083 pacientes, 38.616 más de los reconocidos-- se priorizarán las actuaciones en función de la gravedad y ha asegurado que el criterio será "siempre sanitario y nunca estadístico".

En este sentido, ha recordado que en los últimos años se ha triplicado con "políticas de autobombo" la facturación por la derivación a la privada hasta los 30,6 millones, pero "sin reducir" la demora. Por ello, reclama "un cambio radical de estrategia". Asimismo, se potenciará la incentivación positiva para "premiar a los mejores y que ganen más". "Se trabajará por la tarde cuando se haya cumplido por la mañana, no para hacer lo que no se ha hecho por la mañana", ha señalado.

NUEVO PLAN DE INFRAESTRUCTURAS Y OFICINA SOCIOSANITARIA

Asimismo, pondrá en marcha de un Plan de Infraestructuras que incluya no solo la construcción de nuevas infraestructuras, sino también el mantenimiento y la renovación de las actuales, que les han dejado "una herencia envenenada" del Botànic con el nuevo Hospital Arnau y el General de Castellón, que se construirán pero con "planes directores y datos".

También se creará una Oficina Sociosanitaria para mejorar la atención a las personas crónicas y pluripatológicas con un perfil transversal, se mejorará la coordinación entre la estructura sanitaria y la de servicios sociales y se aprobará un nuevo plan autonómico de salud mental y adicciones.

Una de las novedades es el enfoque multisectorial 'One Health' en la Salud Pública, y reconocer un vínculo entre la salud humana, salud animal y el medio ambiente para dar respuesta a los problemas de "la globalización o el cambio climático en consonancia con los objetivos de la agenda 2030".

Otra de las prioridades es impulsar la innovación y la investigación, una medicina de personalizada y de precisión, y las políticas de la igualdad, con un segundo plan, y prevención de violencia de género, con la actualización de protocolos y en especial el de las agresiones sexuales; así como potenciar mecanismos que promuevan la formación continuada, docencia, innovación y la investigación en atención hospitalaria.