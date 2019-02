Gómez (PSPV) propone un plan de vivienda que movilice 4.500 pisos entre VPO y vacíos para alquiler

Actualizado 23/02/2019 12:47:19 CET

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha propuesto este sábado un plan integral de vivienda para la ciudad que movilice 4.500 viviendas, con la suma de nuevas de protección pública (VPO) y vacías movilizadas para alquiler". "València tiene que ser una ciudad en la que podamos vivir", ha reivindicado.

Gómez ha lanzado esta propuesta en un foro de vivienda organizado por los socialistas en el Colegio de Arquitectos de València, con responsables políticos y expertos en la materia. Entre los ponentes, la consellera de Vivienda, Mª José Salvador; el director general de Vivienda, Rafa Briet, el gestor de cooperativas Pepe Gavidia y el arquitecto y urbanista Luis Casada.

La mesa debate 'La vivienda en la ciudad y el área metropolitana' también ha contado con la participante del Observatorio de Vivienda de Barcelona, Anna Verges; el concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda de València, Vicent Sarrià, y la directora del Instituto Valenciano de Edificación, Begoña Serrano. La secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento, Elena Beunza, ha clausurado la jornada, informa el grupo socialista en un comunicado.

En su intervención, la aspirante a alcaldesa ha explicado que el plan para movilizar 4.500 viviendas incluye, en primer lugar, la vivienda vacía: "Gracias a que la Generalitat fue valiente los grandes tenedores de vivienda, los que tienen más de diez viviendas en propiedad vacías vamos a poder tener un mapa sobre el que actuar". Por ello, los socialistas proponen "un aumento del IBI para estas viviendas si no se incluyen en el mercado del alquiler".

En segundo lugar, para lograr el objetivo de este plan exigirán "el máximo posible de Vivienda Pública en los nuevos desarrollos de la ciudad como ya estamos haciendo en PAIS como el de Benimaclet, donde habrá un 30% de VPP". De esta manera se podrá "actuar sobre los precios de compra evitando que se incrementen en la medida de lo posible".

Y como tercer eje ha planteado que la administración "actúe para impulsar el parque de vivienda de alquiler asequible del que ahora carece la ciudad de València". Ha recordado que hay iniciativas como las 300 viviendas públicas que está impulsa Aumsa o "las más de mil que van a poderse impulsar movilizando suelo del SEPE como se ha acordado con el Gobierno de España esta misma semana, pero el Ayuntamiento tiene que hacer más".

CEDER SUELO PÚBLICO PARA 75 AÑOS

En este contexto, Gómez ha propuesto "ceder suelo público por un máximo de 75 años, para que constructoras privadas y cooperativas de vivienda formadas por particulares construyan viviendas a precio asequible de forma ágil". Una medida que se llevaría a cabo "sin necesidad de generar ninguna sociedad nueva dependiente del Ayuntamiento de València sino a través de AUMSA", ha puntualizado.

Ha valorado la existencia de esta empresa pública que, en su opinión, "tiene que ser la gran referencia de promoción de vivienda pública en la ciudad". "Esto nos permitirá ser más ágiles, no generar administración paralela que no sea necesaria y, además, no depender de un solo socio privado como si generáramos una empresa mixta", ha argumentado.

De este modo, la administración local "activaría el suelo público en desuso que existe en la ciudad y pondría dicho suelo al servicio del derecho a la vivienda para construir alquiler asequible, ya sea edificado por empresas privadas del sector o por cooperativas de vivienda en cesión de uso, en imitación del modelo nórdico".

Por todo ello, ha reivindicado que València "tiene que hacer más en materia de vivienda. Responder a la pregunta de donde vamos a poder vivir y como vamos a hacerlo en València es una de las respuestas más importantes que tiene que dar el ayuntamiento".

Ha defendido así "una València sin límites a los proyectos de vida; tiene que ser una ciudad en la que podamos vivir". "No podemos permitir que se expulse a la gente de València por no poder afrontar los costes de tener una casa ni de compra, ni de alquiler y para eso tenemos este foro, para ir definiendo propuestas que permitan hacer esa València 'sense límits' realidad", ha enfatizado.