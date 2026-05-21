El González Martí celebra el 700 aniversario del Corpus con una muestra que recorre su historia e imaginario

Algunos de los azulejos que se podrán ver en la exposición - GONZÁLEZ MARTÍ/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí' celebra los 700 años del Corpus de València con una muestra que recorre la historia y el imaginario de una de las celebraciones más representativas de la ciudad.

La exposición se ha presentado este jueves en la sede del museo y ha contado con la presencia de su director, Jaume Coll; de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y de la comisaria María del Mar Amat de la Flor.

'La Festa Grossa. El Corpus en el Museo' --que se podrá visitar desde hoy hasta el próximo 6 de septiembre en la Sala de Exposiciones Temporales II del museo-- parte del estudio de las colecciones conservadas por el González Martí vinculadas a la celebración de esta fiesta.

La muestra reúne más de 100 piezas procedentes de los fondos del museo entre los que se encuentran azulejos, indumentaria, documentos, fotografías, instrumentos musicales y obras gráficas que permiten aproximarse a esta festividad desde la mirada de la propia institución.

Para su realización se ha desarrollado un importante trabajo de investigación, revisión y ampliación de la catalogación de las obras, así como la recuperación para su exhibición de numerosas piezas conservadas durante décadas en los almacenes del museo.

El director del González Martí ha señalado que la muestra se enmarca en la celebración del séptimo centenario del Corpus Cristi en la ciudad de València que, a lo largo de este tiempo, "ha marcado el espacio urbano con lugares emblemáticos como la Casa de las Rocas o la Fundación del Patriarca".

"UNA TRADICIÓN MANTENIDA CON ILUSIÓN Y CON FUERZA"

Así, Coll ha puesto en relieve la labor realizada por el primer director del museo, Manuel González Martí, que siempre estuvo "profundamente" vinculado a la vida cultural valenciana y que adquirió piezas de cerámica y materiales relacionados con la fiesta del Corpus que "permiten hablar de una tradición mantenida con ilusión y con fuerza".

Por su parte, la comisaria ha explicado que desde siempre ha estado muy vinculada a la fiesta y que cuando vio que este año se celebraba su 700 aniversario pensó que dedicarle una exposición era la mejor forma de rendirle homenaje: "Todos esos recuerdos, imágenes, sonidos y músicas han ido conformando mi manera de ver el Corpus", ha subrayado.

Amat de la Flor ha indicado que el "eje central" de la muestra es un gran friso de azulejos realizado en el taller de Manuel Real Alarcón e ingresado en el museo en 1955. Un conjunto que "permite descubrir la estructura de la cabalgada del 'convit' y de la procesión del Corpus, así como las danzas y personajes tradicionales que participan en ella: gigantes y 'nanos', 'la Moma', 'els Cirialots', 'les Roques' o 'la Degolla', entre otros".

Asimismo, la exposición también aborda el valor del patrimonio cultural innaterial y el papel de los museos en su conservación y transmisión.

Además de profundizar en la dimensión histórica y simbólica de la festividad, la muestra destaca cómo objetos como indumentaria, partituras, instrumentos musicales o cerámicas permiten comprender los contextos sociales, culturales y religiosos en los que estas tradiciones se desarrollan y mantienen vivas.

La conservación y transmisión de esta festividad no sería posible sin la implicación de la comunidad portadora, es decir, las institu-ciones, asociaciones y colectivos que mantienen viva la celebración y garantizan su continuidad.

El Cabildo Metropolitano y el Ayuntamiento de València organizan respectivamente los actos litúrgicos y civiles de la festividad, mientras que entidades como la asociación Amics del Corpus, los Campaners de la Catedral de València y la Associació Cultural Músics i Balladors de les Danses del Corpus desempeñan un papel fundamental en la recuperación, conservación y difusión de danzas, músicas, indumentarias, toques tradicionales y conocimientos vinculados al Corpus valenciano.

La exposición reconoce expresamente la labor de estos colectivos, cuyo compromiso ha permitido preservar una tradición que continúa formando parte de la identidad cultural de la ciudad.