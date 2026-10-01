El 'González Martí' recupera en una exposición la historia del Palacio de Dos Aguas durante la Guerra Civil

Archivo - Visitantes del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí' - MUSEO GONZÁLEZ MARTÍ - Archivo

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí', museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, presenta la exposición 'Palacio en guerra' en el marco del 90º aniversario del inicio de la Guerra Civil española, tal como ha informado el Gobierno central en un comunicado.

Este proyecto recupera uno de los episodios menos conocidos de la historia del Palacio de Dos Aguas, actual sede del museo: su incautación y salvaguarda durante la guerra y los diferentes usos que adquirió cuando València se convirtió en capital de la Segunda República.

La exposición, ubicada en la Sala del Belén, está comisariada por Jaume Coll Conesa y María José Badenas Población, director y archivera del museo.

A través de documentación histórica, fotografías y piezas de las colecciones del museo, la muestra reconstruye los acontecimientos que marcaron la vida del Palacio de Dos Aguas entre 1936 y 1939 y propone una reflexión sobre la importancia de la conservación y defensa del patrimonio cultural en los conflictos bélicos.

DE RESIDENCIA ARISTOCRÁTICA A SEDE DEL CONSEJO DE ESTADO

El 30 de julio de 1936, el Ayuntamiento de València incautó el Palacio, que meses después, el 17 de noviembre, convertido ya en espacio administrativo, acogería una sesión del Consejo de Estado presidida por Pere Coromines i Montanya.

Durante aquellos años se impulsó también la protección de sus bienes y se retomó el proyecto de transformar el edificio en Museo Municipal de Artes Decorativas. Los inventarios realizados en 1936 y 1939 constituyen hoy un valioso testimonio de aquella labor de salvaguarda.

LA SALVAGUARDA DEL PALACIO

El Palacio fue asimismo testigo directo de los bombardeos sobre València, cuyos impactos quedaron documentados en el edificio, y su emblemática fachada sirvió de escenario para fotografías de figuras internacionales como Norman Bethune y André Malraux.

'Palacio en guerra' recupera así la memoria de un periodo excepcional en la historia del Palacio de Dos Aguas y muestra cómo una antigua residencia aristocrática se convirtió en espacio administrativo, escenario de acontecimientos políticos y, al mismo tiempo, en un patrimonio que debía ser protegido.

La exposición podrá visitarse a partir del 1 de octubre en la Sala del Belén del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí'.