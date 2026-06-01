La Gonzalo Anaya condena la agresión a una docente por parte de un policía: "Estos hechos no pueden tener cabida"

Protesta del sector educativo frente a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a 14 de mayo del 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Gonzalo Anaya, integrada por FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA València y FAMPA, ha condenado "rotundamente" la agresión por parte de un agente de policía a una docente que se manifestaba este domingo en los alrededores de la Conselleria de Educación. Unos hechos que han considerado de "máxima gravedad" y que "no pueden tener cabida en una sociedad democrática, en pleno ejercicio del derecho a manifestarse".

Así lo ha manifestado la entidad en un comunicado donde han mostrado su preocupación por que una agresión de ese tipo "pueda producirse por parte de quien tiene la obligación de proteger y garantizar la seguridad de la ciudadanía".

"Este tipo de comportamientos no solo causan un grave perjuicio a la víctima, sino que también erosionan la confianza en las instituciones y atentan contra los valores de respeto y convivencia que tienen que presidir nuestra sociedad", han censurado.

Por otro lado, la Confederación Gonzalo Anaya ha reiterado "la preocupación de las familias por la lentitud de las negociaciones que afectan la comunidad educativa". "Las familias no damos el curso por acabado cuando todavía quedan procesos tan importantes como la evaluación del alumnado, la admisión escolar y otras cuestiones pendientes que afectan directamente los centros educativos y las familias.

Por ello, desde la entidad han exigido "soluciones que permitan afrontar con garantías el final de curso y la preparación del próximo" y han reclamado a la Conselleria de Educación que "abandone los bloqueos y las líneas rojas y asuma una negociación real, ágil y efectiva con los representantes sindicales".