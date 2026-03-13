El gran Chaplin de 27 metros de la falla municipal domina ya el corazón de València con su mensaje contra la guerra

El Chaplin de 27 metros de la falla municipal domina ya el corazón de València con su mensaje contra la guerra - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La gran figura central de la falla municipal de València, diseñada por José Santaulalia y materializada por su hermanano Alejandro Santaulalia y por Vicente Llácer, ya adorna la Plaza del Ajuntamiento para proclamar su "mensaje de esperanza" y contra la guerra.

Tras los remates de la cabeza de Charles Chaplin, principal protagonista del monumento, los trabajos de montaje continúan para culminar esta falla que a partir de la noche de la plantà ocupará una superficie de 225 metros cuadrados cargados de mensajes de esperanza, tal como indica su título en inglés 'Hope'.

El concejal de Fallas y presidente de Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha recordado que esta creación "está planteada como una llamada la reflexión, con un mensaje de esperanza frente a la guerra", al tiempo que ha explicado que destaca de la figura de Charles Chaplin, que reinterpreta su película antibelicista !Armas al hombro!.

"Con sus 27 metros de altura, esta falla no dejará indiferente a nadie", ha recalcado el edil, que ha señalado que esta falla, con la colaboración del Instituto de Investigación Sanitaria (Incliva), ha puesto en marcha un proyecto solidario para convertir el monumento en un altavoz solidario para ayudar a los niños y niñas enfermas de cáncer, una iniciativa que se explica en el tradicional llibret de la falla que ya está accesible para la ciudadanía en la Librería municipal de la Plaza del Ajuntamiento.

También esta editado y a disposición de la ciudadanía el llibret de la falla infantil, una obra del artista Mario Pérez, con diseño de Paco Camallonga, "que es una propuesta didáctica" que combina diversos elementos que presentan a nuestra ciudad como una València moderna, avanzada y sostenible".

ESTRENO DE MARIO PÉREZ EN MONUMENTO INFANTIL

"Esta falla infantil supone el estreno del artista Mario Pérez en la Plaza del Ayuntamiento, todo un reto que afronta con responsabilidad e ilusión y muestra cómo la ciudad está siempre en constante evolución, una ciudad que mira hacia adelante", ha indicado el edil, que ha destacado que la parte posterior de la falla se incluirá un juego visual que invitará al espectador a adivinar el nombre de las paradas de la red de Metrovalencia.

En palabras de Santiago Ballester, "las dos fallas rebosan creatividad, talento y sátira pero también nos lanzan mensajes que nos hacen reflexionar y darnos cuenta de que el arte fallero también es reflexivo, didáctico y necesario".