Una gran exposición, talleres y charlas celebrarán en el IVAM el 150 aniversario del nacimiento de Julio González

Archivo - Exposición Ser Artista. Julio González. - MIGUEL LORENZO - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) celebrará el 150 aniversario del nacimiento de Julio González con una gran exposición y un completo programa de actividades especiales a lo largo de 2026.

Esta agenda incluye un ciclo de charlas literarias con destacados escritores contemporáneos, un taller de escultura intensivo, a cargo del artista David Bestué y una exposición sobre las grandes etapas del artista que aborda su vida y creación, intimidad e historia, detalla el museo en un comunicado.

Julio González es uno de los escultores más importantes del pasado siglo y un artista fundamental en el desarrollo de la vanguardia. Para el IVAM, su nombre tiene "una especial trascendencia, no solo por su alcance mundial como pionero de la escultura en hierro, sino también porque el museo fue objeto de una extraordinaria donación de su obra", recuerdan.

Desde sus orígenes, añaden, "el centro cultural ha llevado a cabo una labor de investigación y difusión trascendental para el conocimiento público de su figura".

Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Julio González (1876-1942), el IVAM ha invitado a ocho destacados escritores actuales, cuya obra dialoga con el arte contemporáneo, para que ensayen cuentos, crónicas o poemas sobre el gran escultor del siglo XX.

'Escrituras cactus' es el título del proyecto que contará con la presencia de Miguel Ángel Hernández, Sara Barquinero, Andrés Neuman, Agustín Fernández Mallo, Alicia Kopf, María Negroni, Estela Sanchis y Manuel Baixauli.

El ciclo literario, comisariado por el escritor y crítico Jorge Carrión y moderado por la arquitecta y escritora Berta Ferrer, se completará con la publicación de un libro que recogerá todas las conferencias y con el que se pretende releer la obra de Julio González, a través de la mirada de ocho consolidados escritores.

El 27 de marzo, coincidiendo con la fecha de su fallecimiento en 1942, el IVAM inaugura la exposición 'La mujer en la obra de Julio González', comisariada por Brigitte Leal, comisaria emérita del Centro Pompidou parisino, que se plantea como un homenaje al escultor.

DESNUDO FEMENINO Y MATERNIDAD

La muestra revisitará los temas que atraviesan toda la trayectoria del artista, desde el desnudo femenino o la maternidad, recordando a las tres mujeres que fueron fieles a su memoria: su hija Roberta González y las herederas de esta, Carmen Martínez y Viviane Grimminger, que con sus donaciones dieron origen a la colección del IVAM.

Tras el verano, el IVAM organizará otra exposición que itinerará al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) sobre la figura de Julio González, comisariada por Josep Salvador.

Además, en el marco de esta celebración, el IVAM organiza un taller de escultura intensivo a cargo del artista David Bestué, vinculado a las líneas de investigación que el museo desarrolla entorno a la figura de Julio González. El taller del artista se desarrollará una primera parte en el Convento de San Francisco de Asís en Chelva y finalizará con una sesión pública de puesta en común en el IVAM.

David Bestué ha realizado exposiciones individuales en el Museo Patio Herreriano, de Valladolid, en el Museo Jorge Oteiza de Pamplona, en la Fundació Joan Miró de Barcelona y ha expuesto en citas internacionales tan relevantes como la Bienal de Venecia (junto a Marc Vives) en 2009 o Gasworks, Londres, en 2010.

FAMILIAS Y ESCOLARES

El programa para conmemorar el nacimiento de Julio González se completa con actividades específicas dirigidas a familias y escolares. La creación audiovisual será protagonista en el taller de cine que animará las esculturas de Julio González usando técnicas de modelado y breves clips en movimiento, de la mano de Emilio Martí y dirigido a grupos escolares. El mismo taller, centrado en la técnica 'stop motion', tendrá una segunda versión orientada a familias.

Y del cine a la música, el IVAM propone un paseo musical por el París de principios del siglo XX que emula un hipotético encuentro entre un joven Julio González y el gran compositor ruso. Tomando como hilo conductor la pieza musical 'Les cinq doigts' (Los cinco dedos) se paseará la exposición sobre Julio González mediante el mundo sonoro e icónico de Stravinksy, con una interpretación pianística y dramatizada.

Por último, el equipo de mediación del IVAM ha preparado numerosas visitas adaptadas para que todos los públicos puedan acercarse a la obra de Julio González. Destacan, entre otros, las visitas adaptadas para familias con bebés, visitas dinamizadas para grupos educativos, recorridos alternativos desde una mirada de género o visitas para grupos de estudios superiores para reforzar la presencia de los grupos universitarios en el museo.