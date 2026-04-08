'Graners de Creació' presenta las residencias 2026-2027 con un nuevo modelo sobre la investigación escénica

Colectivo Soberanas - REMITIDA GRANERS DE CREACIÓ

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de residencias de creación artística 'Graners de Creació' da a conocer su nueva etapa con las residencias 2026-2027 sobre investigación escénica, tras una década centrada en producciones finales. El programa apuesta por procesos creativos y experimentación sin obligación de estreno.

Los proyectos que se desarrollarán durante esta edición ya se han seleccionados y cuentan con apoyos como Inestable, La Mutant, La Rambleta, Teatre El Musical (TEM), Sala Off y el Institut Valencià de Cultura (IVC), que ofrecen espacio, recursos y acompañamiento profesional a lo largo de todas las fases de la residencia, según ha informado la organización en un comunicado.

Una década después del inicio del programa de residencias 'Graners de Creació' en València, el proyecto inicia una nueva etapa que redefine su modelo de apoyo a la creación escénica. Tras años ofreciendo residencias orientadas a la producción de un espectáculo finalista, el programa evoluciona hacia un formato de residencias de investigación, en el que los proyectos seleccionados no tienen la obligación de estrenarse ni de derivar necesariamente en una producción escénica.

Este cambio responde a la voluntad de ofrecer tiempo, espacio y recursos para el desarrollo de los procesos de investigación artística, de manera que se favorece la reflexión, la experimentación y el desarrollo de nuevos lenguajes escénicos sin la presión de un resultado final inmediato.

La nueva etapa del programa también pone el foco en la calidad de los procesos frente a la cantidad de proyectos, una característica que había marcado las ediciones anteriores. En este sentido, 'Graners de Creació' se consolida como una "red de espacios escénicos valencianos que unen esfuerzos para apoyar conjuntamente un mismo proyecto de creación".

ESPACIOS Y CREADORAS RESIDENTES

En la edición 2026-2027, los espacios que darán apoyo a los proyectos escénicos son Inestable, La Mutant, La Rambleta, el Teatre El Musical (TEM), Sala Off y el Institut Valencià de Cultura (IVC).

Así, en esta nueva etapa, 'Graners' dará apoyo a dos proyectos escénicos en las modalidades de danza y movimiento y teatro. Estos proyectos han sido seleccionados por su interés en la investigación artística y en el desarrollo de lenguajes contemporáneos.

En la categoría de danza y movimiento, la creadora María Tamarit desarrollará su proceso de investigación centrado en la exploración del cuerpo y el movimiento como herramientas de construcción escénica, a partir del proyecto 'Cor(eo)flames', que nace de la investigación 'Del carrer ets l'ama!' (2024-2025), donde se exploraba la memoria de un pueblo a través del ritual, la danza y la tradición.

Este nuevo proceso desplaza el foco del cuerpo individual hacia una dimensión más colectiva, en la que el cuerpo se convierte en rito compartido y la calle se transforma en espacio escénico, para mantener el diálogo entre memoria ancestral, danza folclórica, canto tradicional y prácticas contemporáneas.

"Me atrae pensar en los cuerpos como rituales vivos, como puentes que nos mantienen unidos a una savia antigua que aún nos recorre. Bailar y mirar el baile es seguir tejiendo un hilo con la memoria", ha reflexionado su creadora.

Por su parte, la compañía Colectivo Soberanas, con Ana Olcina, María del Plata y Estela Domínguez al frente, ha sido la elegida en la modalidad de teatro. Abordará un proceso de investigación escénica desde una perspectiva colectiva a partir del proyecto 'Willka', una investigación orientada a la creación de una pieza para público infantil y juvenil que promueva la reflexión crítica sobre las desigualdades globales.

El proceso nace del diálogo con la novela 'Willka' y su proyecto educativo y explorará nuevas formas de creación escénica participativa que conecten teatro, educación transformadora y acción comunitaria.

UN ITINERARIO DE RESIDENCIAS EN OCHO FASES

Las residencias se desarrollarán mediante un programa estructurado que combina espacios de trabajo, movilidad y aperturas de proceso para acompañar los proyectos en distintos contextos de creación. Cinco fases tendrán lugar en València, en las que se incluyen tres periodos de cesión de espacio en los centros colaboradores y dos aperturas de proceso para compartir el desarrollo con público y profesionales del sector.

Las otras tres fases se realizarán fuera de la Comunitat Valenciana: una residencia internacional de dos semanas en Latinoamérica dentro del Festival Santiago Off, y una residencia del proyecto 'Arrel Mediterrània' con tres semanas de trabajo en Cataluña o Baleares, dos en entorno rural y una en urbano, que finalizará con una apertura de proceso en Teatre Nu (Sant Martí de Tous).

Con este nuevo modelo, 'Graners' "refuerza su compromiso con el acompañamiento de los procesos creativos y con la generación de contextos de investigación para las artes escénicas, de manera que se consolida como un proyecto de referencia en el apoyo a la investigación y la creación contemporánea".