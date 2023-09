Greenmed cesará la producción en su planta de Almassora y ofrece "movilidad geográfica" a sus 180 empleados

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa Greenmed, dedicada a la producción y comercialización de cítricos, ha trasladado a los representantes de los trabajadores de su planta de Almassora (Castellón) la intención de cesar la producción en esta instalación, en la que actualmente trabajan unas 180 personas, y trasladarla a las otras fábricas que dispone en la provincia de Valencia. En esta planta se mantendría únicamente la actividad logística.

La compañía ha ofrecido "movilidad geográfica" a los trabajadores de esta planta, que están convocados a una asamblea el próximo jueves 28 de septiembre para decidir si se quieren adherir o no a esta propuesta, según ha concretado a Europa Press la presidenta del comité de empresa, Mariló Benedicto, de UGT, el sindicato mayoritario.

La responsable de los trabajadores ha indicado que este mismo martes se ha producido la primera "toma de contacto" entre empresa y comité para comenzar las negociaciones, una vez que la compañía ha comunicado sus intenciones a los representantes de los trabajadores, que ahora tendrán que designar a las personas encargadas de la negociación.

La dirección de la compañía ha ofrecido a los 180 trabajadores de la planta de Almassora, en su mayoría mujeres, una "movilidad geográfica", puesto que la intención es trasladar la producción a las otras fábricas que dispone la empresa en las localidades valencianas de Sollana o Xeraco. De esta manera, en la planta de Almassora se mantendría únicamente la actividad puramente logística.

En este punto, Benedicto ha mostrado sus dudas --"no sabemos a cuánta gente le puede interesar"-- de que la plantilla se acoja a esta opción y ha apuntado a que "la mayoría" no lo hará, puesto que "muchas de las trabajadoras" --como es su propio caso-- llevan en la planta de Almassora "unos 40 años", otras tienen hijos y no quieren "desmontar su casa para irse a 100 kilómetros".

En todo caso, ha apuntado que en la asamblea convocada para el próximo jueves se informará y planteará esta posibilidad a los trabajadores. A partir de este momento, los representantes de los empleados se volverán a reunir con la empresa y les aportarán un listado de las personas que "realmente se quieran marchar". "Y a partir de ahí, a negociar las condiciones, y si no, los despidos", ha expuesto.

Así pues, ha garantizado que, en caso de que haya trabajadores y trabajadoras que se acojan a esta movilidad geográfica, exigirán "buenas condiciones", entre ellas que la empresa garantice y asuma el transporte desde sus domicilios hasta las fábricas. "Lo que no puede ser es decir 'te movilizo' pero que tengas que pagar la gasolina de tu coche", ha expresado.

En caso de que no se alcance un acuerdo para acogerse a esta opción, la presidenta del comité de empresa ha indicado que la compañía y los trabajadores "tendrán que negociar los despidos por modificación sustancial de las condiciones de trabajo".

NEGOCIAR "LO MÁS QUE SE PUEDA"

No obstante, Benedicto ha asegurado que los trabajadores pretenden negociar "lo más que se pueda", aunque se ha mostrado "muy disgustada" y ha reconocido que la situación no deja de ser "una putada". "Son 180 personas, de un sector muy feminizado, que necesitan los salarios. Algunas son madres solteras, no tienen pareja que le pueda ayudar", ha afirmado.

"Si al final hacemos una negociación, será beneficiosa y lo daremos por el bien de la gente, de todas la edades", ha remarcado, aunque ha insistido en que no cree que haya trabajadores que "quieran marcharse" y acogerse a la movilidad geográfica.

Greenmed S.L. es uno de los exportadores citrícolas más importantes y de mayor trayectoria del sector, se dedica a la producción y comercialización de cítricos en todas sus etapas; este proceso incluye desde su recogida y manipulación hasta la distribución a clientes, comercios o almacenes. Para el ejercicio de esta actividad cuenta con varios centros de acondicionamiento en centros ubicados en Almassora, Sollana y Xeraco.