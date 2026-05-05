Greta Gerwig y su redefinición del papel de la mujer en Hollywood protagonizan una retrospectiva en Cinema Jove

Cinema Jove rinde homenaje a Greta Gerwig, una de las cineastas que ha redefinido el papel de la mujer en Hollywood - GVA

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove dedicará su habitual retrospectiva sobre los primeros años de la carrera de un director influyente y consagrado a Greta Gerwig (Estados Unidos, 1983), una de las cineastas "que ha redefinido el papel de la mujer en la industria de Hollywood".

La cita cultural repasará en el Centre del Carme la trayectoria de una artista que ha evolucionado con éxito de la austeridad del cine independiente más radical al liderazgo de grandes superproducciones.

"Greta Gerwig es muy polifacética. Debutó muy pronto como actriz y autora en el cine 'indie' y ha sido capaz de consolidarse como una directora de referencia antes de los 40. También ha sido capaz de abrirse un camino en un entorno liderado por hombres y convertirse en un referente para las nuevas generaciones. No se me ocurre nadie mejor que ella para representar lo que significa ser una joven cineasta hoy en día", ha señalado la directora del festival, María Albiñana.

El ciclo constará de seis títulos y la proyección de una película final que pretende involucrar directamente a los espectadores en la programación de la muestra.

La selección consta de dos películas fundamentales del 'mumblecore', 'Hannah Takes the Stairs' (Joe Swanberg, 2007) y 'Noches y fines de semana' (Greta Gerwig y Joe Swanberg, 2008). Ambas forman parte de su etapa como referente de este subgénero del cine independiente, caracterizado por sus bajos presupuestos, los diálogos naturalistas, la adscripción a la tragicomedia y la atención a las relaciones personales de una generación urbana y desorientada.

Gerwig no solo las protagoniza, sino que también deja entrever en la escritura del guion y la codirección de la segunda propuesta una voz propia que buscaba trascender la interpretación. Esta inquietud creativa se consolidó cuando inició su colaboración con Noah Baumbach.

De este tándem, Cinema Jove ha programado el clásico moderno en blanco y negro 'Frances Ha' (Noah Baumbach, 2012), sobre una bailarina que trata de abrirse camino profesional en Nueva York.

Su salto a la dirección en solitario llegaría cinco años después con 'Ladybird' (2017), una carta de amor a su ciudad natal, Sacramento. El 'coming of age', nominado en cinco categorías de los Oscar, estuvo protagonizado por Saoirse Ronan, que repetiría al frente de la segunda película de Gerwig, la adaptación de 'Mujercitas' (2019).

INYECCIÓN DE FEMINISMO

La madurez técnica de Gerwig se hizo evidente en sus dos siguientes proyectos. Con su reconstrucción de la novela iniciática de Louisa May Alcott demostró una aguda capacidad para dotar de contemporaneidad y perspectiva feminista un relato ya abordado en diferentes adaptaciones en el pasado. En la suya procedió a alterar la estructura temporal y otorgó independencia profesional a Jo March, que en el largometraje hace realidad su vocación de escritora.

La selección de Cinema Jove se completa con el mayor fenómeno cultural de esta década, 'Barbie' (2023), donde la californiana transformó el periplo de la muñeca en una crítica mordaz al patriarcado.

La comedia, nominada a ocho Premios Óscar y ganadora de la estatuilla a Mejor Canción Original por 'What Was I Made For?', erigió a Gerwig en la primera mujer en dirigir una película que supera los mil millones de dólares en taquilla.

Por último, Cinema Jove aspira a involucrar directamente a la audiencia en la curaduría del ciclo 'La joven Greta Gerwig' con una convocatoria abierta en redes sociales. El festival da un paso más en su filosofía de complicidad con el público al poner en manos de un programador o programadora anónimo la sesión que clausurará el ciclo. A través de esta iniciativa, una persona asidua al festival tendrá la oportunidad de elegir el título que cerrará el homenaje a la cineasta.

La proyección sorpresa será una obra que haya servido de inspiración directa a la artista o que guarde una estrecha relación temática o estética con su filmografía. La elección no se hará pública hasta escasos días antes de la exhibición, durante el transcurso de Cinema Jove.