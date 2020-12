Grezzi sobre los hidrantes de la EMT en San Isidro: "Tenemos todos los boletines de revisión y están todos funcionando"

Aportará este viernes "más documentación" del incendio en el consejo de administración y asegura el cumplimiento de los protocolos

El presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, Giuseppe Grezzi, ha señalado este jueves, tras el incendio declarado el pasado sábado en las cocheras de la compañía, que los boletines de revisión de los hidrantes de estas instalaciones indican que "están todos funcionando". Ha dicho que "todas las revisiones estaban al día y eran correctas" y ha descartado hacer elucubraciones, además de asegurar que "todos los protocolos de la EMT se estaban cumpliendo".

No obstante, ha apuntado, preguntado por si todos los hidrantes funcionaron desde el inicio del fuego, que eso es algo que "dirán los informes" que se están realizando tras el suceso. Tras ello, preguntado por un "acta de los bomberos" apuntando esa circunstancia, el edil ha respondido que no sabe de qué acta se habla porque no la tiene.

"No podemos saber lo que se dice. Cuando la tengamos, podremos hacer las valoraciones. Aún no se ha trasladado ese acta a la EMT. Entonces, no podemos saber qué dice", ha insistido. Grezzi se ha pronunciado así tras presentar junto al alcalde, Joan Ribó, puntos de carga rápida para vehículos eléctricos en el Cabanyal, preguntado por el incendio y por el consejo de administración de la EMT que se celebrará este viernes para hablar del incidente.

El presidente de la EMT ha manifestado que "desde el primer momento" se dijo que en el consejo de administración de este viernes se iba "a comentar lo que había pasado en el incendio de las cocheras" y ha anunciado que junto a la documentación ya aportada, se facilitará "más documentación" que se está "recabando estos días por parte de los técnicos".

"Vamos a explicar toda la cronología y a ponernos a disposición de los consejeros --de la EMT-- para seguir informando mientras se desarrolla la investigación pericial policial y pericial del seguro, que se hará cargo de todos los elementos que se han quemado", ha aseverado el responsable municipal.

Respecto a la causa del fuego, ha comentado que "hay unos elementos que ya son muy claros" y ha expuesto que "hay un autobús que probablemente sea el origen, un autobús diesel de 19 años", desde el que el incendio "pasó rápidamente a los otros".

Asimismo, sobre la expansión de las llamas Giuseppe Grezzi ha resaltado que estos vehículos cuentan con "materiales de fibra y de plástico que son fácilmente inflamables" y ha agregado que había "autobuses de gas" cuyas bombonas "funcionaron como soplete" y "el fuego prendió rápidamente".

El también concejal de Movilidad Sostenible ha considerado "importante" que "todos los protocolos de la EMT se estaban cumpliendo" y que se tenía "todas las revisiones pasadas de todos los elementos: del gas, de los hidrantes y de todo".

Respecto a por qué se hace una investigación policial del suceso, Grezzi ha opinado que se querrá saber si ha habido "cierta intencionalidad" en lo ocurrido. "Tampoco ha habido ocasión de hablar con la policía, creo que en un tema de este tipo igual querrán ver si había cierta intencionalidad. Están haciendo el peritaje desde donde se originó", ha expuesto.

"Imagino que querrán verificar y aclarar cualquier hipótesis que haya estado en el origen del fuego. Cuando hagan el informe podremos saber", ha añadido el edil. Igualmente, ha manifestado que el incendio fue "una cosa que ha sido muy aparatosa, muy llamativa" pero ha matizado que "después se he visto que ha estado muy limitada por la acción de los técnicos y de los bomberos, una acción coordinada".

"La intervención se ha hecho de manera muy rápida. Es encomiable", ha insistido, a la vez que ha valorado también la labor de "los trabajadores de la EMT que estuvieron quitando coches para que no se contagiara el fuego".

Grezzi ha hablado, por otro lado, del valor de los vehículos siniestrados y ha explicado que se trata de "autobuses que ya iban a ser retirados", cuyo "valor era muy residual en ese sentido porque el año que viene se retiraban". "Nos tenemos que alegrar porque no ha afectado a un material que era nuevo sino a un material que era viejo", ha aseverado.

"LO QUE PUBLICABA LA PRENSA"

Por su lado, el alcalde ha indicado, preguntado por las declaraciones que realizó este miércoles en las que dijo que "la mayoría de hidrantes funcionó" en el incendio, que la información que tenía "era concretamente lo que publicaba la prensa". "Por tanto, yo no tengo una información", ha dicho, a la vez que ha recordado que "lo primero" que dijo es que se estaba "esperando el informe de bomberos", que "aún no ha llegado" a la EMT.

"Yo no tengo información de si comenzaron todos --a funcionar-- o todos menos uno. Es una información que aparecía en los medios y como tal la dije. No tengo información oficial", ha declarado el primer edil esta jornada.

A continuación, Grezzi ha precisado que la compañía tiene "todos los boletines de revisiones" y que "están todos funcionando", ha señalado que "normalmente a incendios de este tipo acuden muchas cubas y muchos sistemas de refuerzo de los bomberos" y ha destacado que "se había trabajado anteriormente con los bomberos para que supieran dónde estaban todas las bocas". "Todo estaba correcto", ha asegurado.

APARCAMIENTO

Por otra parte, respecto a si la EMT prevé adoptar alguna medida adicional de prevención en sus cocheras para evitar sucesos como este como separar los autobuses viejos o estacionar de otro modo, su presidente ha manifestado que "los técnicos están trabajando" y ha indicado que son ellos quienes hacen "toda la organización" de estos espacios "y del material".

"Nos dirán cuáles son las mejores estrategias que tenemos que ir siguiendo para evitar que pase en el futuro", ha agregado. En cuanto al aparcamiento, Grezzi ha explicado que se ha "analizado cómo funcionan los aparcamientos en otras cocheras de toda España" y ha afirmado que "todos --su autobuses-- están aparcados igual", según ha dicho, "uno detrás de otros".