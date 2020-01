Grezzi niega "contradicción" en las declaraciones del gerente de EMT València y la jefa de Gestión sobre el fraude

Publicado 08/01/2020 18:26:07 CET

Compromís dice que la jefa de Gestión afirma que "todo el equipo de administración" tenía "funciones bien determinadas"

El presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València y concejal de Movilidad Sostenible en la ciudad, Giuseppe Grezzi, ha negado este miércoles que haya "contradicción" entre las declaraciones hechas por el gerente de esta compañía, Josep Enric García, y su jefa de Gestión, María Rayón, en el juzgado que investiga el fraude de cuatro millones de euros en la entidad y en la comisión de trabajo creada en la empresa para investigar también lo sucedido.

"No hay ninguna contradicción entre las declaraciones ante el juzgado y las declaraciones ante la comisión. Hoy se volverá a aclarar", ha afirmado Giuseppe Grezzi, antes de comenzar la sesión de la comisión de trabajo esta jornada respecto a las afirmaciones de PP y Cs, en la oposición municipal, y del PSPV, miembro del equipo de gobierno junto a Compromís, en ese sentido.

Los representantes de PP, Cs y PSPV han hablado de esas "contradicciones" antes de entrar en la comisión y también en el receso hecho tras la declaración de la jefa de Gestión de la EMT. Grezzi, miembro de Compromís, ha agregado que "si alguien ha dicho que hay contradicción, ha mentido" y ha considerado que para decirlo "igual ha leído las interpretaciones que se han hecho en algún sitio" de lo dicho por Josep Enric García y María Rayón.

Así, ha insistido en que "no hay ninguna contradicción" entre lo dicho "en las comparecencias de la comisión y lo que se ha visto en el juzgado".

Giuseppe Grezzi se ha referido a la declaración este miércoles de nuevo en la comisión de trabajo de la EMT de su gerente y de su jefa de Gestión y ha afirmado que se alegra de que "les hayan convocado una vez más" porque "si había alguien que tenía alguna duda se puede aclarar" de este modo. "Cada vez está más clara cómo funcionaba la EMT, el sistema de pago, de control diario de cuentas y de transferencias que se hacían", ha expuesto el edil.

Tras ello, ha mostrado un documento, "del 1 de septiembre de 2018", que según ha explicado indica lo que se hacía respecto "al control de caja y de pago a proveedores". Ha señalado que lo recogido en este escrito "se hizo en 2018" pero "no se hizo" en 2019, respecto a ese tipo de pagos, y ha afirmado que "alguien tendrá que explicar por qué no se hizo" el pasado año "y quién tenía que procurar que se hiciera y se controlaba".

Grezzi ha apuntado de este modo a la trabajadora de la EMT despedida tras detectarse el fraude y hasta entonces jefa de Administración. La estafa se produjo mientras estaba trabajando esta empleada durante las vacaciones del gerente y una baja de la jefa de Gestión.

En este sentido, el presidente de la EMT ha dicho que "coinciden las vacaciones de 2018 en la persona encargada con las vacaciones de 2019" y ha señalado que "no ha habido ningún cambio", tras lo que ha preguntado de nuevo "por qué en 2019 no se hizo y en 2018 sí" lo recogido en el documento que ha mostrado sobre los pagos.

Así, ha afirmado que "la persona encargada, la jefa de Administración", tendrá que "explicar por qué ese control no se hizo" cuando "era una de las tareas que tenía" y ese "el procedimiento aprobado por la EMT". "Se aprobó cuando entraron María Rayón y el gerente, que puso en marcha el sistema de pago con firmas mancomunadas", ha apuntado.

"LUZ SOBRE LO QUE HA PASADO"

Preguntado por las conclusiones de la comisión de trabajo creada en la EMT para investigar el fraude, Grezzi ha comentado que estas se tienen que hacer teniendo como base "lo que se ha dicho en la comisión, las comparecencias y la documentación que se ha aportado". "A partir de ahí trabajaremos unas conclusiones que den luz sobre lo que ha pasado, sobre cuáles son las verdaderas responsabilidades y si se tiene que aportar alguna cosa o corregir alguna cosa".

Por otro lado, preguntado por si finalmente se tendrá que proceder a la destitución de algún responsable de la EMT como su gerente, el presidente de la compañía ha afirmado que "a día de hoy", después de "haber visto las comparecencias en la comisión y los datos de la investigación judicial, no hay ningún elemento para pedir eso".

Giuseppe Grezzi ha considerado lo mismo preguntado también por el cese de Rayón y ha asegurado que habrá "luz" y "se verá que de momento no hay ningún elemento para que se pueda afirmar eso". "La interpretación que hagan algunos tendrán que explicar por qué la hacen", ha agregado, tras lo que ha dicho que "a partir de las conclusiones se verá las medidas que se tiene que tomar".

Tras la comparecencia de la jefa de Gestión en la comisión de este miércoles, Compromís ha considerado que "ha vuelto a aclarar que el proceso de pago a proveedores era conocido por todas las partes implicadas" y que en el caso del fraude "se saltó por parte de una de las empleadas y la entidad bancaria", según han informado a Europa Press fuentes de esta coalición.

Así, ha destacado que Rayón "ha recordado cómo es el proceso de pago y control de las facturas en EMT" y ha detallado que "una especialista administrativa es la encargada de recibir y contrastar la factura", que la despedida se encargaba "únicamente de preparar el pago que es ejecutado por María Rayón y Josep Enric García" y que "finalmente, otra administrativa se encarga de hacer la conciliación bancaria".

"NO TENÍA ATRIBUCIONES"

Compromís ha apuntado que de lo dicho por Rayón se desprende que en el caso de la estafa "la factura nunca llegó a la primera administrativa" y que la extrabajadora "no preparó el pago sino que lo ordenó, algo para lo que no tenía atribuciones y que la entidad bancaria no debería haber permitido".

Por otro lado, este grupo ha resaltado que la jefa de Gestión "ha aclarado el tema de la conciliación bancaria" y que "la revisión de los movimientos bancarios y su contraste con la contabilidad es una tarea que se realiza a diario", así como que "si la administrativa encargada de hacer ese trabajo no está", la despedida, "como su inmediata superior", debía "distribuir esa tarea entre algunas de las otras dos personas de su equipo o asumir ella misma la tarea".

Compromís ha agregado que Rayón "ha explicado que todo el equipo de administración ha tenido en todo momento funciones bien determinadas, descritas al detalle y conocidas por todos los integrantes del proceso de pagos" y que "ha señalado que no delega durante su baja maternal las funciones estratégicamente imprescindibles como ejecución de pagos, planificación mensual de la tesorería y realización del presupuesto anual". Asimismo, ha resaltado que "la planificación de las vacaciones del equipo se hace a principios de año".