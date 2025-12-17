La gripe vuelve a duplicarse en una semana en la Comunitat Valenciana, hasta los 467,2 casos

Archivo - Varias personas con mascarilla - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe ha vuelto a duplicarse la última semana en la Comunitat Valenciana al pasar de 234,9 casos por 100.000 habitantes a 467,2 casos en la segunda semana de diciembre, aunque el conjunto de las enfermedades infecciosas han bajado un 2%.

Así, se desprende del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad, en la 50ª semana del año (del 8 al 14 de noviembre).

No obstante, la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) baja a 1.171 casos frente a los 1.195 del periodo anterior, lo que supone un descenso del 2,01% más en siete días, aunque un 21,71% más que el pasado año en este fechas, cuando la incidencia estaba en 962,1 casos. Por su parte, la incidencia nacional, según los últimos datos que corresponden a la semana anterior, a la 49ª, se sitúa en 840,1 casos.

En el caso de la covid, los contagios han bajado de 6 a 15,2, un aumento del 153,33%; mientras que el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis sube: de 33,4 a 59,7, un 78,74% más.

Por edades, el grupo más afectado por las infecciones respiratorias sigue siendo el de menos de 4 años, que se mantiene estable, está 4.047,9 casos frente a los 4.031,9 de la pasada-- mientras que entre los mayores de 65 años la incidencia ha bajado a 865,6 casos frente los 935,1 casos del periodo anterior.

Por su parte, la incidencia de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves ha subido de 18,5 casos a 21 casos y en el caso concreto de la gripe han crecido de 5,9 casos a 8,3 casos.