Grupo Comboi suma más de 300 empleos directos y refuerza su compromiso con la dignificación del sector hostelero

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Grupo Comboi continúa reforzando su compromiso con la empleabilidad y la dignificación del sector hostelero con 310 empleos directos y estables, impulsados principalmente por su división gastronómica Gastroadictos, según ha informado la compañía en un comunicado.

Dentro de este línea de acción impulsa también el Máster Gastroadictos en Operaciones de Sala junto a Cámara Valencia, un programa corporativo propio con hasta 25 plazas en su segunda edición y que garantiza la contratación durante los tres meses posteriores a su finalización.

Con más del 75% de su plantilla en Gastroadictos, Grupo Comboi se articula en tres divisiones: hostelería (Grupo Gastroadictos, con ocho locales -entre ellos Bar Mistela, Bar Cremaet, Bar Cassalla, Bajoqueta Bar, Barecito, La Sastrería y Adicto y Adicta-), ocio y grandes eventos (proyectos como Gente de Bien o Culturízame con Plazeta Valencia, Alcoi Plaza Teatro y Moment Escape) e inmobiliario (real estate, con la marca Person).

Además, el grupo, con apenas 6 años de vida, tiene una antigüedad media de la plantilla de 1,54 años y la edad media se sitúa entre los 30 y los 35 años en la división de hostelería, la más importante para el grupo.

La cultura de formación continua y la promoción interna vertebran los itinerarios de carrera, según las mismas fuentes que han detallado que la tasa de promoción interna alcanza el 90%, con numerosos casos de crecimiento desde posiciones base hasta gerencias de local y funciones en estructura.

CONSTRUIR CARRERA EN HOSTELERÍA

"Desde el primer día tuvimos claro que en hostelería se puede y se debe construir carrera. Hoy, con 310 empleos directos en todo el grupo, una tasa del 90% de promoción interna y salarios por encima de convenio, demostramos que dignificar el sector es posible cuando pones al equipo en el centro de todo y apuestas por formación e innovación tecnológica", ha explicado el director ejecutivo y cofundador de Grupo Comboi, Israel Baquero.

El director de expansión y cofundador del grupo, Rafael Recuenco, ha apuntado que el Máster Gastroadictos en Operaciones de Sala es "clave" en su hoja de ruta con hasta 25 plazas por edición, aprendizaje práctico con sus equipos y compromiso de contratación. "Es el motor que nos permite abrir con garantías -desde nuevos restaurantes hasta el proyecto de Adicto y Adicta en Roig Arena- y crecer de forma sostenible", ha señalado.

La calidad del empleo se apoya en salarios por encima de convenio gracias a un sistema de objetivos y a un plan de desarrollo salarial que reconoce talento, experiencia y responsabilidad. A ello se suma un paquete de beneficios que incluye seguro médico privado a partir del primer año, sesiones de psicólogo, descuentos en fisioterapia y ventajas en empresas del grupo y en sus locales. La inclusión también es un eje estratégico, con alianzas como Fundación Levante UD y Asindown y la integración efectiva de personas con diversidad funcional en los equipos.

Por otro lado, su modelo, unido al reconocimiento gastronómico -Solete Repsol en Bajoqueta Bar y Bar Mistela, presencia en Guía Hedonista y Macarfi- y a premios como el de Hostelería Valencia en 2022, el premio Turismo Comunidad Valenciana al Turismo Sostenible en 2023, AJEV o SER Viajeros, avala un" proyecto referente en empleo de calidad y valor" para la ciudad de València.

Grupo Comboi avanza en una hoja de ruta de crecimiento sostenible y generación de oportunidades, según las mismas fuentes que han detallado que ya preparan nuevas aperturas, ediciones del máster y refuerzan su objetivo de "dignificar la hostelería desde la formación, la estabilidad y el talento", han señalado.