El grupo de danzas Alimara y la periodista Esperança Camps, Premis Miquelet 2025

Archivo - El grupo Alimara - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de danzas Alimara y la periodista Esperança Camps recibirñan los Premis Miquelet, que otorga la Societat Coral el Micalet, en su 38 edición. De esta forma, los galardones "apuestan por el periodismo comprometido y la preservación del patrimonio cultural valenciano", en palabras de la presidenta de la centenaria entidad cultural valenciana, Gemma Pasqual.

Los Premis Miquelet 2025 se celebrarán este viernes, 28 de noviembre, a las 19.00 h, en la sede de la Societat Coral el Micalet y contarán con la presencia de representantes de la cultura y la sociedad civil valenciana.

Las distinciones este año "adquieren un carácter ciertamente especial", tal y como ha planteado Gemma Pasqual, puesto que pulsan "el rigor periodístico, con la concesión de uno de los premios a la periodista Esperança Camps, y la lucha constante por la preservación del patrimonio cultural valenciano, con el galardón otorgado al grupo de danzas Alimara".

El premio Miquelet d'Honor 2025 se otorga a Esperança Camps i Barber (Ciutadella de Menorca, 1964), periodista y escritora, "en reconocimiento a su trayectoria marcada por la determinación, la profesionalidad y el compromiso en la defensa de la lengua y la cultura".

Camps fue la primera voz de Canal 9 Ràdio en 1989, una vinculación con el sector público audiovisual valenciano que después retomó en À Punt. Además, ha sido consellera de Participación, Transparencia y Cultura del Govern de les Illes Balears y desde el 2020 es jefa de redacción de Vilaweb. En su faceta como escritora, cabe destacar la publicación de nueve novelas. Recientemente ha publicado 'Els morts de Mazón', sobre los devastadores efectos de la gota fría que causó 229 muertos en el País Valenciano.

En cuanto al premio Miquelet d'Honor Col·lectiu 2025, ha recaído en el Grup Alimara, una entidad fundamental en la preservación y difusión del patrimonio cultural valenciano. Fundado el 1975 por miembros vinculados al Seminario de Arte Popular de la Universitat de València, bajo la dirección del profesor Felip Garín, Alimara nace con la voluntad de recuperar y dignificar las tradiciones, la música, los bailes y la indumentaria valencianos.

Su tarea se ha caracterizado por una investigación rigurosa y una difusión respetuosa del folclore valenciano, siempre con criterios científicos que garantizan la máxima autenticidad. Uno de sus campos más destacados es la recuperación y divulgación de la Dansà, el baile nacional valenciano, con una intensa actividad pedagógica y de investigación al respecto.