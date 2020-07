Los grupos de Les Corts abordarán en una ponencia el acuerdo para la reconstrucción que se votará el 27 de julio

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los seis grupos con representación en Les Corts (PSPV, Compromís, Unides Podem, PP, Ciudadanos y Vox) formarán parte de una ponencia que, tras las sesiones de la comisión para la reconstrucción económica, social y sanitaria, abordarán la elaboración de un dictamen que recoja las conclusiones y propuestas a desarrollar en estas tres áreas, que se votará en comisión el 27 de julio y será refrendado en el pleno de la cámara de principios de agosto.

Así lo han explicado los portavoces tras la Junta de Síndics en sus respectivas ruedas de prensa, en las que todos han mostrado su predisposición a llegar a acuerdos en torno a la reconstrucción, aunque no con el mismo optimismo en todos los casos.

Desde los grupos del Botànic, Manolo Mata (PSPV) ha subrayado que el PP ha colaborado "desde el minuto uno" con el Consell en la pandemia, igual que Ciudadanos e incluso Vox. Por ello, espera conseguir un acuerdo ahora porque "quien está esperándolo es la sociedad valenciana".

Ha recordado que "los acuerdos son siempre cesiones" y es más fácil llegar a ellos cuanto más de mínimos son, pero a los socialistas les gustaría que este fuera "un buen acuerdo con buenas medidas".

Según ha detallado, el día 17 se nombrará a los ponentes, el 20 y el 22 se producirán las reuniones de la ponencia, el dictamen debe estar acabado el día 24 y se debatirá en comisión el 27 de julio, para ser ratificado en el pleno de principios de agosto.

Fran Ferri (Compromís) ha subrayado que ese dictamen de la comisión debe circunscribirse únicamente a las cuestiones derivadas de la pandemia y se intentará llegar a un acuerdo, objetivo que demuestra que se cree esa ponencia cuando el Botànic "podía llevar directamente un dictamen" que se aprobaría con sus votos.

La portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, considera que "es posible y necesario" llegar a ese acuerdo porque es el mandato de la ciudadanía y los grupos deben "estar a la altura".

Por parte de la oposición, la portavoz del PP, Isabel Bonig, ha asegurado que su grupo tiene la predisposición para alcanzar ese consenso pero ha señalado que la pregunta es si se quiere desde el Consell llegar a un acuerdo con el PP.

"Nos han vetado todos los comparecientes", ha recordado, cuando "la lealtad crítica del PP ha sido buena" y ella mantiene siempre su teléfono "abierto". "Creo que es el presidente Puig el que tiene que dar un paso", ha señalado.

Desde Cs, Fernando Llopis ha afirmado que la predisposición es "total" pero dependerá de que en otros partidos "prime el pragmatismo frente al dogmatismo". "Vamos en buena línea --ha dicho-- y defraudaríamos a todas las personas que han venido a la comisión si no llegamos a un acuerdo. Haríamos un flaco favor a la sociedad valenciana si no somos capaces de llegar a un acuerdo de todos, aunque sea de mínimos".

Ha agregado que para Cs hay que plasmar propuestas medibles y evaluables en seis meses, "no un brindis al sol".

Por su parte, José María Llanos (Vox) ha apuntado también que su predisposición es total puesto que no se han levantado de la comisión, pero ha admitido que el hecho de que no se hayan aceptado sus comparecientes da "mala sensación respecto a lo que puede ser el dictamen final". "Si tenemos que pasar por el aro del Botànic, evidentemente no habrá ese consenso", ha advertido.