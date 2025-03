Los grupos de Les Corts se dan 15 días para acordar el plan de trabajo de la comisión de investigación de la dana

PP y Vox defienden que es "una dinámica habitual" mientras PSPV y Compromís ven "una estrategia dilatoria para evitar que se investigue"

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mesa de la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes ha acordado establecer un plazo de 15 días hábiles --hasta el próximo lunes 24 de marzo-- para que los distintos grupos parlamentarios puedan presentar propuestas transaccionales y, de este modo, alcanzar un acuerdo sobre el plan de trabajo de este órgano que analizará la gestión de las inundaciones que el pasado 29 de octubre arrasaron gran parte de la provincia de Valencia.

Así lo ha decidido la mesa, presidida por la diputada de Vox Miriam Turiel, con el 'popular' Vicente Betoret y la socialista Alicia Andújar como vicepresidente y secretaria, respectivamente, reunida este lunes, después de que el viernes pasado terminara el plazo para la presentación de los planes de trabajo.

En declaraciones a los medios, la presidenta de la mesa, Miriam Turiel (Vox), ha rechazado hablar de "retraso" en el comienzo de la comisión, tal y como han deslizado el PSPV y Compromís, y ha defendido que el establecimiento de este plazo es precisamente una decisión "mucho más democrática" para que los distintos grupos "puedan transaccionar y presentar enmiendas" con el fin de que sus planes de trabajo "se ajusten más a la voluntad que realmente tienen".

"Es un tema demasiado importante, todos los valencianos lo sabemos, y no tenemos ninguna pretensión, no queremos alargar, simplemente que se haya con la mayor diligencia y seriedad, porque es un tema que lo requiere", ha señalado. En esta línea, también ha considerado importante que los grupos "puedan expresar lo que quieren y cómo quiere llevarse a cabo este plan". "La única motivación para acordarlo ha sido esa, que pueda salir adelante el mejor plan de trabajo posible", ha insistido.

Sobre si Vox tiene disposición de llegar a acuerdos con otros grupos, Turiel ha asegurado que su grupo podrá hacerlo con cualquiera que tenga la voluntad de "esclarecer de verdad qué ha pasado" el 29 de octubre. "Es un tema muy serio y hay que investigarlo a fondo, caiga quien caiga", ha incidido.

"NO SE PUEDEN DEJAR COSAS POR LAS PRISAS"

Preguntada por si considera "chocante" que la jueza de Catarroja que investiga la dana haya pedido ya documentación mientras la comisión de investigación todavía no ha acordado ni siquiera el plan de trabajo, ha subrayado que la justicia "tiene sus tiempos" y ha afirmado que esta "no solamente tiene que ser rápida, sino también diligente" porque "no se puede dejar cosas por el camino por las prisas".

Por eso mismo, ha defendido que la intención de la mesa de la comisión de investigación que preside es dar "celeridad" al proceso y, en esta misma línea, ha hecho hincapié en que su trabajo no solo tiene que ser "rápido", sino también "efectivo".

UNA "DINÁMICA HABITUAL"...

Desde el PP, su portavoz adjunta Nieves Martínez ha valorado que la mesa ha decidido dar 15 días "a ver si los grupos son capaces de transaccionar una ruta de trabajo entre todos", dado que se han presentado un total de cuatro propuestas de planes de trabajo --una por cada grupo parlamentario--.

En este punto, ha lamentado que los socialistas sean "muy dados a hacer relatos muchas veces de la nada" y ha argumentado: "Si a eso le llaman retrasar... una vez más generan un relato de algo que es una dinámica habitual que es llegar a un consenso".

…O UNA "DILACIÓN INDEBIDA DE LOS TIEMPOS"

Mientras, desde el PSPV, José Muñoz ha considerado que la propuesta de "la mayoría de la mesa, dirigida por Vox", de dar un plazo de 15 días para acordar el plan de trabajo es "una dilación indebida de los tiempos" porque este se debería de haber decidido hoy.

Para el síndic socialista, esta situación "viene a demostrar que el PP no quiere investigar" la gestión de la dana en Les Corts, "la cámara que tiene la competencia prácticamente exclusiva" de hacerlo. "Es una estrategia dilatoria para evitar que se investigue", ha recalcado.

VOX "AYUDA SIEMPRE" AL PP

Finalmente, Joan Baldoví (Compromís) ha augurado que, "vistos los antecedentes" del PP y Vox, no le "extrañaría nada que todo se hubiera decidido en una mesa donde están" ambas formaciones, puesto que la formación de Santiago Abascal "ayuda siempre" a los 'populares'.

En cualquier caso, ha manifestado que esperaría "por decencia" y "por dignidad" que esta comisión de investigación "no tuviera nada que ver con la hecha" en el Ayuntamiento de València --donde gobiernan el PP y Vox-- y que "no se vetara a nadie".

También ha mostrado su deseo de que este órgano se reuniera "dos o tres veces a la semana" si es necesario para "escuchar a todas las voces" que se ha solicitado que comparezcan. Pero ha admitido que "la verdad es que los precedentes" del PP y Vox le hacen "confiar muy poco" en que esto sea así.