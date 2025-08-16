La Guardia Civil activa el dispositivo que velará por la seguridad en el Rototom Sunsplash 2025 - GUARDIA CIVIL

CASTELLÓ 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha activado el dispositivo que velará por la seguridad ciudadana, el orden público y la protección antiterrorista durante la 30 edición del Rototom Sunsplash 2025.

Este dispositivo consta de un centro de coordinación (CECOR) en el que se contará con la presencia permanente de la Guardia Civil y Policía Local, además de la seguridad privada de la organización, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Desde el CECOR se van a coordinar todas las actuaciones relacionadas con la seguridad del evento y servicios de emergencias. Este se va a reunir diariamente para hacer el seguimiento y la evaluación del dispositivo.

Dentro del recinto se reforzarán los servicios relativos a la seguridad ciudadana y el orden público. También se extremarán las medidas de protección antiterroristas.

Todas estas medidas serán asumidas por las patrullas de seguridad ciudadana, Equipo Desactivación de Explosivos, personal del Grupo de Caballería, Servicio Cinológico (perro detector explosivos) y Grupos de Reserva y Seguridad.

Asimismo, se reforzarán los servicios de investigación y las actuaciones de las distintas especialidades de la Guardia Civil en el ámbito de sus competencias. SEPRONA, Equipo Pegaso y Patrulla Fiscal participarán activamente en el dispositivo especial, colaborando con sus funciones específicas.

"MAYOR CERCANÍA"

Para la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, este dispositivo "busca garantizar una mayor cercanía, seguridad y respuesta ante cualquier incidencia o necesidad que pueda surgir durante el desarrollo del evento y asegurar la actividad ordinaria de Benicàssim".

"La coordinación y la presencia reforzada de la Guardia Civil garantizan un entorno seguro tanto para las y los asistentes como para los y las vecinas", ha señalado.

En los alrededores del festival, zona de acampada y en la localidad de Benicàssim, la Guardia Civil también refuerza los servicios con la finalidad de mantener el "normal" desarrollo de la actividad diaria de la población, apoyados de múltiples patrullas de seguridad ciudadana y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia con apoyo del Servicio Cinológico.

La Benemérita estará presente durante el Rototom Sunsplash 2025 por tierra, mar y aire, con el objetivo de garantizar la seguridad del evento; para ello contará con el apoyo del Servicio Aéreo y el Servicio Marítimo que realizarán labores de vigilancia y prevención en sus respectivos ámbitos.

Además, se refuerzan y amplían efectivos en los servicios de Atención al Ciudadano en el puesto principal del municipio para ofrecer una atención "más rápida, eficaz y adaptada a las necesidades del evento".

El Subsector de Tráfico establece también un dispositivo especial y permanente que garantice la seguridad en las vías de comunicación y el acceso/salida a la localidad.

"El objetivo es que los que vienen a disfrutar del festival, lo hagan con seguridad y que la ciudadanía perciba que los servicios públicos están preparados para responder a cualquier situación. La seguridad no se improvisa; requiere planificación, profesionalidad y un gran compromiso por parte de quienes están al frente", ha concluido la subdelegada.