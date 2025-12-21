La Guardia Civil aprehende 136.000 cajetillas de tabaco de contrabando en Benifairó de la Valldigna y Ribarroja

Imagen de archivo de un agente de Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a una persona y propuesto para sanción administrativa a otra por realizar contrabando de tabaco en las localidades valencianas de Benifairó de la Valldigna y Ribarroja del Turia.

El pasado día 29 de noviembre, una patrulla se encontraba realizando un dispositivo de identificación de vehículos en la localidad de Benifairó de la Valldigna y, sobre las 18.30 horas, se dio el alto a un turismo que contenía una caja en un asiento trasero. Al abrir el recipiente, se comprueba que está lleno de cartones de tabaco. Posteriormente se comprueba que en el maletero hay otra caja con idéntico contenido.

Ninguno de esos cartones de tabaco posee el sello de precinto fiscal y, además, el conductor no puede acreditar ni aportar documentación de la procedencia lícita del tabaco. Por eso, se procede a aprehender las 1.000 cajetillas de tabaco que había y proponer para sanción por infracción administrativa al conductor.

Además, el pasado 9 de diciembre, sobre las 12.00 horas, se encuentra un semirremolque en una campa de la localidad de Ribarroja del Túria al que se le había averiado la cabeza tractora. Al realizar la apertura del contenedor, los agentes notan un intenso olor a tabaco.

Tras una pantalla de varias filas de otros productos, se encuentran 270 cajas con 13.500 cartones de tabaco falsificado de distintas marcas comerciales. Carecen de la precinta fiscal correspondiente y son de origen extranjero, sin que se pueda acreditar su procedencia legal. El conductor del remolque ha sido investigado por un delito de contrabando.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDAIFF de Valencia y del Puesto Principal de Tavernes de la Valldigna. Las diligencias, por su parte, fueron entregadas en el Juzgado con funciones de Guardia de Lliria y la propuesta para sanción se trasladó a la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.