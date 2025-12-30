La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana con 449 plantas en una vivienda de Aspe

ALICANTE, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de los servicios establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas, ha desarrollado una investigación en la que se localizó una plantación de marihuana indoor en una vivienda ubicada en el término municipal de Aspe, donde se detectaron numerosos indicios compatibles con la existencia de un cultivo ilegal de cannabis e intervinieron 449 plantas.

Además de investigar a su responsable, los agentes intervinieron la droga y todos los elementos utilizados para su cultivo. El hallazgo se produjo a finales del pasado mes de noviembre, cuando efectivos del puesto principal de la Guardia Civil de Aspe, durante la inspección exterior del inmueble, detectaron diversos indicios de reformas estructurales compatibles con las habitualmente realizadas en viviendas destinadas al cultivo indoor de marihuana.

Durante la actuación, y tras la apertura del cuadro de suministro eléctrico situado en el exterior de la vivienda, los agentes localizaron un enganche fraudulento a la red eléctrica, conectado directamente sin pasar por el contador de consumo.

En el interior de la finca se encontraba estacionado un vehículo de alta gama, así como dos perros de raza potencialmente peligrosa, que presuntamente eran utilizados como guardianes del inmueble. Ante las evidencias existentes, los agentes se identificaron y salió al exterior un varón que manifestó residir en el domicilio en régimen de alquiler junto a su familia.

OLOR PROCEDENTE DE LA VIVIENDA

Al ser preguntado por el "fuerte y característico" olor a marihuana procedente del interior de la vivienda, reconoció que cultivaba plantas de cannabis "como único medio de subsistencia". Tras la correspondiente entrada y registro en el inmueble, los agentes localizaron una estancia utilizada como salón-comedor y dormitorio, con una cama de grandes dimensiones.

En la cocina, de amplias dimensiones, se halló un invernadero destinado al cultivo de plantas de marihuana, equipado con iluminación LED, ventiladores, humidificador y un sistema de extracción de aire conectado a una de las ventanas.

En el interior de un bidón de color negro se encontró una bolsa con cogollos de marihuana secos, mientras que en otro bidón se localizó picadura de cannabis. A través de unas escaleras se accedía a la planta superior de la vivienda, que se encontraba deshabitada y destinada íntegramente al cultivo de marihuana.

Las tres habitaciones superiores albergaban plantas, todas ellas floradas y con cogollos de considerables dimensiones, contando con un sofisticado sistema de riego por goteo, iluminación, climatización, humidificación y ventilación. Todas las ventanas se encontraban selladas con plástico opaco de color negro para evitar la salida de luz al exterior.

En el conjunto de la vivienda se intervinieron un total de 449 plantas de marihuana, más de 12 kilogramos de cogollos de marihuana, más de un kilogramo de picadura de la misma sustancia, así como numerosos efectos utilizados para el cultivo de la droga.

El morador de la vivienda, un hombre de 34 años, queda investigado por un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y por un delito de defraudación de fluido eléctrico debido al enganche ilegal. Todos los efectos intervenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Novelda.