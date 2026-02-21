Un Guardia Civil fuera de servicio detiene al conductor de una furgoneta que circulaba bajo la influencia del alcohol

Imagen de una intervención de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio detuvo el pasado 10 de enero al conductor de una furgoneta que circulaba por la V-30 de forma temeraria, realizando una conducción errática e invadiendo en repetidas ocasiones ambos carriles de la plataforma. El vehículo llegó incluso a salirse de la vía sin llegar a colisionar contra la mediana, pero varios conductores tuvieron que realizar maniobras evasivas para no colisionar con la furgoneta. Por ello, procedió a la detención del conductor.

Los hechos se produjeron a las 19.40 horas del pasado 10 de enero. A la altura de Xirivella (Valencia), se produjo una colisión lateral con una motocicleta, cayendo al asfalto el conductor del vehículo de dos ruedas, que resultó herido, sin que el conductor de la furgoneta se detuviera en el lugar.

El agente fuera de servicio siguió al vehículo infractor, mientras comunicaba en tiempo real los hechos ocurridos a la central COTA de Valencia, quien movilizó a patrullas uniformadas para atender la incidencia, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Tras conseguir que la furgoneta parara, el agente de la Guardia Civil se identificó como agente de la autoridad produciéndose un forcejeo con el conductor, que tenía la intención de marcharse del lugar sin identificarse, consiguiendo a pesar de ello reducirlo y proceder a su detención hasta la llegada de patrullas uniformadas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Valencia.

El conductor, un hombre de 30 años, presentaba una notoria sintomatología de encontrarse bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, si bien se negó a realizar las pruebas legalmente establecidas, por lo que fue detenido por tres delitos contra la seguridad vial y un delito de resistencia y desobediencia Agente de la Autoridad.

El Código Penal prevé penas por la comisión de un delito de conducción de un vehículo de motor bajo la influencia de drogas tóxicas estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, recogido en el artículo 379, prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Para la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, recogido en el artículo 383, penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Así, para la conducción con temeridad manifiesta del artículo 380, penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. Para el delito de resistencia y desobediencia del artículo 550, se prevén penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses.

Las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzgado de Guardia de Valencia, han detallado las mismas fuentes.