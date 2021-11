La Guardia Civil investiga a cinco personas por construcciones ilegales sobre suelo urbano en Aielo de Malferit

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a cinco personas de entre 41 y 69 años por un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo tras detectar varias construcciones no autorizadas sobre suelo urbano en el término municipal de Aielo de Malferit (Valencia).

La investigación se inició el pasado mes de mayo, en el marco de actuaciones que lleva a cabo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) para la vigilancia de construcciones ilegales, cuando descubrieron una edificación de reciente construcción en una parcela de la localidad valenciana, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

No obstante, los agentes constataron la existencia de más construcciones ilegales. En concreto, han podido verificar un total de cuatro construcciones no autorizadas sobre suelo no urbanizable.

Los investigadores del Instituto Armado, después de realizar las oportunas pesquisas, han identificado a los titulares de las parcelas implicadas.

Finalmente, en el pasado mes de octubre, los agentes iniciaron la investigación de cuatro hombres de edades comprendidas entre los 41 y 69 años y una mujer de 46 años, todos ellos de nacionalidad española, por un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ontinyent.