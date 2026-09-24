La Guardia Civil investiga el intento de secuestro de una menor en Costur (Castellón)

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CASTELLÓ 24 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Guardia Civil está investigando el intento de secuestro de una menor en Costur (Castellón) tras recibir una denuncia al respecto, según han confirmado fuentes del instituto armado.

Los hechos, según la denuncia, se produjeron el pasado martes en la vía pública de esta localidad. La Policía Judicial de la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar los hechos.

Según ha publicado el periódico Mediterráneo, la menor tenía 14 años y habría logrado escapar tras forcejear con sus agresores y resultar magullada.