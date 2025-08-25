La Guardia Civil investiga la muerte en Riba-roja (Valencia) de un hombre que había sido policía

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está investigando las causas de la muerte de un hombre, que había sido policía nacional, cuyo cuerpo ha sido hallado en una vivienda de la localidad valenciana de Riba-roja, según ha avanzado Levante-EMV y han confirmado fuentes del instituto armado.

De acuerdo con la información publicada, el cuerpo de la víctima, de 60 años y subinspector de la Policía Nacional retirado, presenta signos de violencia y podría haber muerto como consecuencia de golpes recibidos.

El aviso se ha recibido sobre las 18.00 horas de este lunes y, hasta el lugar de los hechos, se han trasladado agentes del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil,que se han hecho cargo de las investigaciones, según la misma información.