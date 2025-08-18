La Guardia Civil investiga la paliza mortal a un gorrilla en València

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALÈNCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el crimen de un gorrilla fallecido presuntamente por los golpes recibidos por parte de dos personas tras un accidente de tráfico ocurrido en València, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de los hechos y ha avanzado Las Provincias. Los agentes buscan a los presuntos implicados en los hechos.

De acuerdo con la información publicada, la víctima murió en un piso de la localidad valenciana de Picanya días después de los hechos como consecuencia de los golpes recibidos por parte de los dos ocupantes de una motocicleta. El forense ha determinado que la causa de la muerte fue la paliza que sufrió esta persona.

Fuentes del instituto armado han confirmado que el pasado 9 de agosto se produjo un incidente en las inmediaciones del Hospital General de València y que, con posterioridad, días después, una persona murió en su casa. La Guardia Civil está investigando los hechos, que todavía no han derivado en ninguna detención.