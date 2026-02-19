De Guindos afirma que no tiene "ninguna indicación" sobre la posible salida de Lagarde del BCE y alaba su "gran labor"

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, en una jornada en Cámara Valencia - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha afirmado que no tiene "ninguna indicación" por parte de la presidenta de la institución, Christine Lagarde, sobre la posibilidad de que no agote su mandato.

"Lo único que puedo decir es que está centrada en su trabajo y que, mientras esté, estoy convencido de que continuará siendo una magnífica presidenta. Christine Lagarde ha hecho una gran labor", ha subrayado, preguntado por las informaciones que apuntan a que Lagarde no completará su mandato, que termina en octubre de 2027. De Guindos ha intervenido este jueves en una jornada sobre economía europea en Cámara Valencia.

El vicepresidente ha señalado que "lo único cierto" es que él dejará su cargo dentro de tres meses, ya que su mandato es de ocho años que expiran el 31 de mayo de 2026.

De Guindos, que ha recordado que los miembros de la Ejecutiva son nombrados por el Consejo Europeo, ha destacado que "Lagarde es una de las personas más elegantes, en el amplio sentido del término", porque "ha conseguido muchísimo consenso en el consejo de gobierno del BCE" y en la ejecutiva.

"Ha hecho una magnífica labor, siempre buscando el consenso. Cuando vemos los resultados hoy, vemos que la inflación está prácticamente en nuestros objetivos. Tuvimos un momento en que estaba por encima del 20%", ha recordado.

En ese sentido, ha apuntado que Lagarde, "independientemente de todo, sigue y va a estar durante algún tiempo sin duda centrada en su trabajo". "Para mí ha sido una magnífica presidenta y estoy convencido de que lo continuará siendo", ha zanjado.