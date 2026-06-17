Hallan el cadáver de un hombre en el interior de un frigorífico en Castelló

Archivo - Un agente de Policía Nacional frente a un ordenador. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CASTELLÓ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de un varón ha sido hallado este martes en el interior de un frigorífico en la localidad de Castelló, según ha informado Jefatura.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Castellón se han hecho cargo de la investigación del hallazgo del cuerpo sin vida del hombre.

La Brigada Provincial de Policía Judicial está al cargo de las pesquisas de la investigación junto con efectivos de Policía Científica. Por estos hechos se ha detenido a un varón. La investigación sigue su curso a la espera de efectuar las indagaciones policiales correspondientes.