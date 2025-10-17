Hallan un cadáver en la playa del Dosel de Cullera (Valencia), el segundo en menos de una semana

Archivo - Playa del Dosel, en Cullera. Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de una persona ha sido hallado flotando en el agua de la playa del Dosel de Cullera (Valencia), según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil. Se trata del segundo cuerpo sin vida localizado en el mismo arenal en menos de una semana.

Según ha adelantado Levante-EMV, el cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue localizado este jueves por la mañana y unos pescadores de la zona dieron el aviso a Emergencias.

Fuentes de la investigación han detallado que la persona fallecida todavía no ha sido identificada y, en principio, no se aprecian signos de violencia en el cuerpo.

Se trata del segundo cuerpo sin vida hallado en la playa del Dosel en menos de una semana, ya que el pasado sábado por la tarde localizaron un cadáver en estado avanzado de descomposición.