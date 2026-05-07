Hannah Natanson, Pulitzer y Premi Llibertat d'Expressió de la Unió: "La verdad importa en una democracia"

Rueda de prensa previa a la entrega de los Premis Llibertat d'Expressió, que reconocen a la periodista estadounidense Hannah Natanson, la periodista y escritoria Cristina Fallarás y los profesionales de À Punt que ejercieron la cláusula de conciencia - LA UNIÓ DE PERIODISTES

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La periodista Hannah Natanson, que será distinguida este jueves con uno de los Premis Llibertat d'Expressió de la Unió de Periodistes Valencians, ha asegurado que la confianza que han depositado sus fuentes en ella es "el mayor honor" que va a recibir "jamás". "Creyeron que la verdad importa en una democracia. Confiaron en que The Washington Post era el lugar adecuado para contarla. Con todo lo que soy, yo también lo sigo creyendo", ha señalado, en un mensaje remitido a La Unió de Periodistes con motivo de los premios que se entregan en València, y a los que no ha podido acudir.

Natanson acaba ser reconocida también con el Premio Pulitzer al Servicio Público 2026 junto a sus compañeros de The Washington Post por un trabajo de investigación sobre irregularidades y abusos de poder en Estados Unidos.

La Unió de Periodistes distinguirá su labor de investigación este jueves, y también galardonará a la periodista y escritora Cristina Fallarás y a las profesionales Elena Tamarit, Amparo Peiró, Alba Montoya y Menchu Illán, que ejercieron su cláusula de conciencia y abandonaron À Punt. La asociación ha ofrecido una rueda de prensa previa al acto de entrega de los Premis Llibertat d'Expressió.

En un mensaje remitido a la Unió de Periodistes Valencians, Natanson ha reiterado parte del discurso que ha pronunciado en la redacción del Washington Post tras conocer que se le ha concedido el Premio Pulitzer en la categoría de Servicio Público.

La periodista estadounidense ha explicado que detrás de su trabajo sobre las presuntas irregularidades de la administración de Donald Trump hay "1.201 fuentes federales confidenciales, 202 artículos, 30.000 correos electrónicos" y "firmas compartidas con más de 130 compañeros periodistas".

"El año pasado fue un torbellino. La segunda administración Trump, inicialmente liderada por Elon Musk, transformó el gobierno a una velocidad vertiginosa. Cada día, los responsables de Trump parecían desmantelar otro departamento, conjunto de regulaciones o fuente de financiación federal. Las informaciones de empleados públicos angustiados llegaban por decenas, por cientos. Incluso, durante algunos fines de semana desesperados, por miles. Pero pronto comprendí algo sobre trabajar en The Washington Post: para cada pista, siempre había un compañero dispuesto y capaz de ayudar", ha destacado.

Natanson ha asegurado que en The Washington Post están haciendo "todo lo posible" para proteger a sus fuentes. "A cada trabajador del gobierno que arriesgó tanto para confiar en mí, quiero que sepan que su confianza es el mayor honor que recibiré jamás", ha señalado, y les ha dado las gracias. "Creyeron que la verdad importa en una democracia. Confiaron en que The Washington Post era el lugar adecuado para contarla. Con todo lo que soy, yo también lo sigo creyendo".

Natanson ha recordado que, cuando empezó a trabajar como becaria en The Washington Post hace casi diez años, alguien le dio un ejemplar de las memorias de Ben Bradlee, 'A Good Life', donde leyó un consejo que ha recordado a menudo durante el último año: "Nunca te desanimes por lo fácilmente que las cosas pueden salir mal, por lo difícil que es encontrar la verdad. Piensa en otra cosa que preferirías estar haciendo, si puedes", escribió Bradlee. Natanson ha señalado: "Yo no puedo. Y nunca podré".

Por su parte, el presidente de La Unió de Periodistes, Vicent Marco, ha advertido sobre "los retrocesos de la libertad de prensa en regímenes autoritarios y en democracias consolidadas como la americana".

FALLARÁS Y LA PERSECUCIÓN DE LA PRENSA

Otra de las premiadas por La Unió de Periodistes es Cristina Fallarás, que durante la rueda de prensa ha relatado cómo, en septiembre de 2025, Vox puso una foto suya en su página web con el mensaje "¿sabes lo que más le molesta a Cristina Fallarás? Que te afilies". "Lo que hacían era utilizar el odio contra mí para lucrarse", ha explicado.

"En 2019 y en 2021 personajes ligados a la extrema derecha llegaron hasta la puerta de mi casa" y denunció los hechos ante la Policía, por la vía judicial, ante los medios y ante los partidos políticos. "No pasó absolutamente nada", ha lamentado.

Ahora, ha añadido, "el hecho de ir a perseguir a periodistas en las puertas de su casa se ha convertido en algo habitual porque la primera vez no pasó" y "eso ha sentado un precedente". Así, Cristina Fallarás ha denunciado que "no hay respuesta política a la violencia contra los periodistas en este país".

Fallarás ha destacado que todas las premiadas en la edición de este año tiene en común "las consecuencias económicas devastadoras" que han sufrido por querer ejercer el periodismo con dignidad. Para ella, ha supuesto cambiar cuatro veces de domicilio y tres veces de ciudad en solo seis años, junto a sus hijos. Además del gasto económico de estos traslados, ha lamentado que medios que no quieren su presencia "porque aquello que dices es incómodo".

"En los medios de comunicación tenemos un problema que es enfrentar a aquellos colectivos de los cuales no hemos hablado. Por ejemplo, las mujeres violentadas, las mujeres asesinadas, pero también la población republicana, los represaliados y represaliadas del franquismo, los torturados y las torturadas de la transición y los independentistas de cualquier tipo", ha expuesto.

"UN PAÍS CON TRADICIÓN DE SILENCIOS"

Preguntada por la autocensura y la credibilidad de los medios de comunicación, Cristina Fallarás ha advertido que "la enemiga de la verdad nunca es la mentira, es el silencio". A su juicio, "el gran problema de España es que es un país con tradición de silencios".

Además, Fallarás ha lamentado que "la credibilidad de los medios está por los suelos" y ha cuestionado "si los bulos y las fake news son asunto de las redes sociales o de los medios de comunicación, porque la fake news que más daño ha hecho en la historia de este país la pronunció en 2001 un presidente del Gobierno y se llamó 'armas de destrucción masiva' y la segunda 'ha sido ETA'", en alusión al expresidente José María Aznar, la guerra de Iraq y los atentados de Atocha. "Empecemos a preguntarnos por qué la población de menos de 50 años ya no entra en los medios de comunicación", ha apostillado.

PERIODISTAS ANTE EL "VIRAJE" DE À PUNT

Por parte de las periodistas de À Punt que ejercieron su derecho a la cláusula de conciencia para salir de la radiotelevisión pública valenciana, Amparo Peiró ha descrito un "viraje" que para ella resulta "contrario" a su forma de entender la profesión. Así, ha denunciado cuestiones como que la violencia machista "desapareció" del libro de estilo y el valenciano volvió a usarse como "arma política".

Por su parte, Alba Montoya ha explicado que recurrió a la cláusula de conciencia porque "veía con una impotencia absoluta" esta deriva. La periodista ha puesto el foco en que las suyas fueron decisiones no solo "valientes", también "privilegiadas", porque "hay muchas personas que, por su situación, les es imposible dejar el trabajo.,

Elena Tamarit ha llamado a "normalizar el plantar cara a la injerencia, a la censura y a los jefes, que en la mayoría de casos son hombres". "Nos lanzamos al vacío. Acabamos en el paro. Algunas de nosotras aún estamos ahí, pero con la cabeza bien alta", ha asegurado.

La gala de los Premis Llibertat d'Expressió 2026 tendrá lugar este jueves por la tarde a las 19.30 horas en el Aula Magna del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. Estará presentada por la periodista Clara Castelló y se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de la Unió de Periodistes Valencians.